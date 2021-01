Para marzo se recuperará el millón de empleos perdidos por la pandemia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que en el primer trimestre del 2021, es decir, en marzo de este año, el país habrá recuperado el millón de empleos que se perdieron durante la pandemia.

Durante su conferencia matutina, López Obrador reconoció que el pasado mes de diciembre se perdieron 270 mil empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero rechazó que esa situación se haya derivado del repunte de casos de covid-19 en el Valle de México y el nuevo cierre de actividades que las autoridades capitalinas y del Estado de México han catalogado como no esenciales.

Por el contrario, apuntó, son empleos que se perdieron debido a los despidos que realizan las empresas que contratan a su personal mediante la práctica del “outsourcing” para evitar el pago de prestaciones de ley como el aguinaldo.

En este sentido, destacó que desde la reforma laboral que permitió la contratación “outsourcing” a las grandes y pequeñas empresas, evitando el pago de prestaciones previstas en contratos generales de trabajo, el mes de diciembre se ha caracterizado por el despido de más de 300 mil trabajadores.

Explicó que, en diciembre de 2019, las fuentes de empleo se redujeron en 382,210 plazas, contra 277 mil trabajos formales que se perdieron en diciembre del 2020.

“Estos son los diciembres, a lo largo de los años, siempre pérdida (de empleos), desde que se reformó la ley. Este es el comportamiento. Entonces, por eso queríamos también que se aprobara la ley, para evitar esta caída, sobre todo en las circunstancias en que estamos.

“Bueno, si lo vemos con optimismo, podríamos decir: Se perdieron menos que el año pasado o que el 18 o que el 17, pero se perdieron 270 mil. Desde el 14 se habían caído los empleos, pero son menos que lo que pasó en el 19, en el 18, el 17, el 16, el 15, siempre arriba de 300. En el 2017, 337 mil y ahora, 277 mil”, reviró.

Dijo que el optimismo de su gobierno parte de las estimaciones del Banco de México sobre “signos de recuperación de la economía”, por lo que en el primer trimestre del 2021 “va a crecer la economía y vamos a recuperar empleos que se perdieron”.

“En enero ya vamos a empezar a recuperarnos porque empieza una recontratación de estos mismos empleos. Y a esto hay que añadir el crecimiento de la economía que se está dando y se va a dar para este año, tenemos un estimado de crecimiento importante y eso significa empleo. Si hay crecimiento, hay empleo; si no hay crecimiento, no. Entonces, sí pensamos que en el primer trimestre vamos a estar ya con el millón de empleos recuperados y vamos a llegar a 20 millones 500 mil empleos inscritos en el Seguro Social”, aseveró.

Por último, reiteró que la pérdida de empleos en diciembre no se debe al crecimiento en las cifras de contagios por la enfermedad covid-19, sino a la contratación sin prestaciones que permite el outsourcing, por lo que reiteró su postura de legislar en la materia.

“En diciembre se perdieron, pero no por los efectos de la pandemia, no fue sólo por eso, es porque en diciembre siempre se pierden empleos. Es un mes atípico porque se despide a trabajadores para no pagarles el aguinaldo y luego se recontratan a los mismos trabajadores.