Exfiscal de Guerrero acusa a Astudillo de haber protegido a Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exprocurador de justicia, Xavier Olea Peláez, reveló que el gobernador Héctor Astudillo Flores impidió que se judicializara una carpeta de investigación integrada en la Fiscalía General del estado (FGE) contra el senador con licencia de Morena, Felix Salgado Macedonio, por el delito de violación sexual en agravio de una mujer que trabajaba en el diario local La Jornada Guerrero.

El exfuncionario afirmó que la orden de Astudillo para proteger a Salgado Macedonio se dio en marzo de 2018 cuando el inculpado aspiraba al Senado y de esta forma, el actual precandidato de Morena al gobierno de Guerrero evadió una acción judicial, indicó.

Incluso, Olea Peláez dijo que existen más denuncias en la Fiscalía estatal contra Salgado Macedonio por ataques sexuales pero que no han prosperado durante la fiscalía del gobierno astudillista.

Los señalamientos del exfiscal de Guerrero –destituido en abril del mismo 2018– contra Salgado Macedonio, comenzaron hace cinco días con un mensaje en twiter donde dijo textual:

“Increíble pero cierto. Pobre estado de Guerrero, tendrá como candidato a Félix Salgado Macedonio -por Morena-, violador de mujeres. En lugar de estar preso probablemente dirigirá los destinos de Guerrero. Qué vergüenza si llegase a ganar. Adiós inversión. Guerrerenses cuidado”, expresó Olea Peláez.

Increíble pero cierto. Pobre Estado de Guerrero, tendrá como candidato como FELIX Salgado Macedonio -por Morena- violador de mujeres. En lugar de estar preso “probablemente” dirigirá los destinos de Guerrero. Que vergüenza si llegase a ganar. Adiós inversión. Guerrerenses cuidado — Xavier Oléa Peláez (@xavieroleap) December 31, 2020

Luego, ayer en un noticiero virtual que se realiza en el puerto de Acapulco, Olea abundó sobre el tema y narró que una víctima se acercó al ministerio público para denunciar a Félix Salgado Macedonio por el delito de violación y cuando fue informado, ordenó que la carpeta de investigación se integrara correctamente.

“Una vez integrada la carpeta de investigación ordené que se judicializara para que un juez ordenara la orden de aprehensión pero esto no se hizo por razones únicas y exclusivamente políticas en las que yo no estuve de acuerdo”, expresó Olea Peláez.

Luego remató: “Yo hice una tarjeta informativa a quien tenía que hacerla, a quien maneja las cuestiones políticas del estado, con eso digo absolutamente todo y se me dijo que no. Entonces solicité que la carpeta se mantuviera en estatus quo y yo renuncié al cargo el 25 de abril del 2018”, dijo el ex fiscal guerrerense.

En respuesta a los señalamientos de Olea Peláez, el gobernador Astudillo emitió un mensaje esta mañana en sus redes sociales donde dijo:

“Como gobernador, estoy concentrado en mis funciones con seriedad y responsabilidad. Ningún tema me distrae. En el tiempo que me queda al frente del Poder Ejecutivo, me dedicaré a trabajar siempre dentro de la ley. Soy respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan”, expresó Astudillo.

Como Gobernador, estoy concentrado en mis funciones con seriedad y responsabilidad. Ningún tema me distrae. En el tiempo que me queda al frente del Poder Ejecutivo, me dedicaré a trabajar siempre dentro de la ley. Soy respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan. — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) January 5, 2021

Por su parte, el actual titular de la Fiscalía estatal, Jorge de los Santos, también posteó un mensaje en su cuenta personal de Facebook, donde expresó:

“Servir a Guerrero es un gran honor y una gran responsabilidad. Las decisiones que tomamos como funcionarios tienen consecuencias, que deben asumirse con madurez, porque representan nuestra formación, carácter y disciplina. Culpar a otros de actos y omisiones propios además de cobarde es inmoral”.

De esta forma, el gobernador Astudillo y el fiscal trataron de evadir el caso, sin negar las acusaciones de Olea Peláez.