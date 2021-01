La Ibero expulsa a "Memo" Aponte, acusado de acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Universidad Iberoamericana decidió expulsar a un alumno de licenciatura que se le acreditó una agresión de género. Aunque esta casa de estudios no dio su nombre, se trata del actor de doblaje en español latino Memo Aponte.

Conocido por darle voz a Andy, de Toy Story 4, y a Nemo, de Buscando a Nemo, Aponte fue denunciado en redes sociales por haber acosado sexualmente a sus fans menores de edad, a quienes al parecer contactaba vía Instagram y les solicitaba fotografías íntimas por medio de Telegram.

Además, en 2019 decenas de jóvenes denunciaron en redes sociales cómo las contactaba mediante una cuenta de Instagram titulada @nomientasmasmemo20, donde compartieron las supuestas conversaciones con Aponte.

Después se difundieron audios donde al parecer se refiere de manera despectiva a sus fans y las voces de las mujeres que presuntamente acosó. El actor reconoció que eran sus audios, aunque señaló que se sacaron de contexto y habían sido editados.

A principios de 2020 su nombre fue colgado en el tendedero “Cuelga a tu abusador”, instalado por alumnas de la Ibero.

En el comunicado dirigido a la comunidad universitaria y al público en general se mencionó que el alumno fue notificado de su expulsión, por lo que, a partir del 4 de enero de 2021, deja de ser miembro de la comunidad universitaria.

“Conforme a lo establecido en el Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia de Género en la Universidad Iberoamericana, tras recibir queja formal de una alumna, el Comité de Género investigó, entrevistó a testigos de las partes involucradas y envió el dictamen y la recomendación a la Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas, instancia que asumió la recomendación”, señaló.

Destacó que la Iberoamericana está comprometida con el combate y la erradicación de la violencia de género en todas sus formas y reiteró la importancia de que todos los miembros de su comunidad reflexionen y actúen en ese sentido.

La Universidad Iberoamericana informa: pic.twitter.com/r43TRQvkkA — IBERO Cd. de México (@IBERO_mx) January 4, 2021

¿Qué dijo Aponte?

En sus historias de Instagram, escribió: “Una hermosa mañana despertando al lado de esta hermosa niña (su novia Mónica Rosales) y ahora todo mundo dice que no tengo escuela. No, voy a tener que vender mis funkos. No, sólo así podré vivir, de esta manera podré financiar mi vida. No, los funko no”, dijo entre risas.

“La buena noticia es que ahora van a poder ver más contenido extraño en mi canal de YouTube. ¿Sabes lo impresionante de eso? Tiempo libre para hacer cosas raras todos los días”, señaló.

Antes, en su último video de 2020, publicado en su canal de YouTube el 30 de diciembre de 2020, Aponte subió un video titulado “La verdad”, de 13:24 minutos, en el que se refirió que este año fue bastante complicado por la pandemia, y aun así se fue a vivir con su novia con quien se quiere casar.

“A pesar de todo no ha sido un año tan malo del todo. Otra cosa increíble que pasó es que por fin acabé mi universidad, por fin terminé mis materias y estoy muy contento por eso, porque es un logro personal muy, muy grande. Gente, llevo diez años estudiando la carrera de Comunicación ¿pueden creer eso?”, añadió.

Habló de sus viajes, cuando se quedó varado en Cancún por un huracán, los problemas con su voz y “todas las acusaciones y señalamientos” en su contra durante este año que, dijo sin referirse a que eran de tipo sexual, que “fueron bastante duras, bastante fuertes”, señaló y agregó:

“De todo lo que puedo decir de todo eso que dijeron de mí es que yo sé y yo puedo confirmar que no soy un violador, no soy un pedófilo, no soy un narco, no soy un ratero –estas palabras fueron censuradas en su video–, yo no soy nada de eso que dicen en redes sociales.

“Y a final de cuentas –añadió– este video no pretende cambiar su manera de pensar y verlo, si ustedes quieren pensar que soy el peor ser humano del mundo, pues con mucho gusto lo pueden hacer. Tienen libertad de expresión, pueden expresar su disgusto, pueden expresar su opinión y pensar lo que ustedes quieran. Las historias siempre tienen dos versiones”, agregó.

Destacó que quien lo ve escuchó una versión, un lado, pero no se ha escuchado su versión, y aunque en ese video, dijo, no pretende atacar a nadie, señaló que él sabe la historia que vivió con sus parejas, en su trabajo, con sus colaboradores y tiene mucha seguridad y está muy tranquilo “de saber que todo eso no es verdad”.

“Si ustedes no están de acuerdo con eso y quieren seguirme atacando, con mucho gusto lo pueden hacer” porque, afirmó, no existe ni una sola denuncia formal en su contra.

“Si quieren cancelarme, cancélenme. Si quieren bloquearme, bloquéenme. Si quieren borrarme, bórrenme. Si quieren mentármela, miéntenmela. No tengo problema alguno”, retó.