AMLO descarta asistir a toma de posesión de Biden; no tengo invitación y viajo poco, dice

AMLO dijo que no ha recibido invitación para la toma de protesta de Joe Biden. Foto: video Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó asistir a la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos porque, dijo, no ha recibido invitación para la ceremonia que marcará la transición de la administración actual, y afirmó que viaja poco.

Eso sí, dejó en claro que “mantenemos una muy buena relación con el presidente (Donald) Trump”.

“Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos. Mantenemos una muy buena relación con el presidente Trump, y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden”, comentó, y añadió: “Les deseamos que les vaya muy bien, sobre todo que le vaya muy bien a su pueblo”.

Preguntado sobre su presencia o no en la investidura de Biden en su conferencia matutina, el mandatario recalcó que “siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior”, aunque reconoció que “esto a veces no les gusta mucho a los diplomáticos de carrera, porque como es natural, su trabajo es la diplomacia, la política exterior”.

“No tengo invitación y he decidido salir poco desde que estoy en la Presidencia, solo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado de Libre Comercio. Por eso decidí salir”, comentó el presidente, en referencia a la polémica visita que hizo a Trump en julio pasado, y que fue leída como un gesto de simpatía hacia el magnate en víspera del periodo electoral.

“Pero considero que, si hacemos bien las cosas en México, si limpiamos bien la casa, nos van a respetar afuera”, abundó el presidente, quien aprovechó el espacio para criticar a sus antecesores en la Presidencia, quienes “se la pasaban viajando”, en vuelos operados por el Estado Mayor, cuyos costos se elevaban a millones de pesos.

“¿Se acuerdan? Antes, se la pasaban los presidentes viajando. Aviones llenos. Uno para los funcionarios y otro para los medios. Hasta iban a comprar fayuca”, dijo.