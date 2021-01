López-Gatell viajó a Argentina para observar experiencia con la vacuna, dice el presidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que el subsecretario Hugo López-Gatell viajó a Argentina para observar la experiencia de la vacuna que se está aplicando ahí para “ver si por razones de urgencia la adquirimos”.

El mandatario confirmó el viaje del doctor “para que no salga una fotografía en Reforma”, en referencia a la polémica estancia de López-Gatell en una playa de Oaxaca la semana pasada, en pleno pico de la epidemia y mientras el hombre pedía a la población quedarse en sus casas y no reunirse durante las fiestas de fines de año.

De hecho, López Obrador aprovechó su conferencia matutina para cubrir de nuevo con elogios al subsecretario, al que retrató como “blanco” de los medios de comunicación –“ahora hasta amigos nuestros”, lamentó--, y que “todo esto que han desatado en contra del doctor López-Gatell, pues no ayuda”.

Después de la conferencia presidencial López-Gatell publicó un mensaje en Twitter en el que informa de su viaje.

Luego, López Obrador habló de la labor de su gobierno en la aplicación de la vacuna contra el covid.

Tras recordar que su administración heredó un sistema de salud en estado deplorable, el mandatario reiteró que hasta el momento “no ha sido rebasado el sistema de salud”, y que si bien en la Ciudad de México la ocupación hospitalaria alcanza tasas alarmantes del 85%, resaltó que “no hemos llegado en la ciudad al 90%, tenemos una reserva”.

Y reiteró sus críticas y quejas hacia la prensa:

“Se han contratado a cerca de 70 mil trabajadores de la salud, somos el primer país en América Latina en vacunación; estamos haciendo todo un esfuerzo, la gente se ha portado muy bien, muy bien, respetuosa. No así los medios, aunque se molesten conmigo. Tenemos a Estados Unidos, somos vecinos, y les puedo probar –pero eso no lo dicen-- que afortunadamente nos va mejor. Yo lamento mucho que les vaya peor a los estadunidenses. Porque aquí no valen comparaciones, porque se trata de vidas humanas. Pero eso nunca lo dicen, jamás”.