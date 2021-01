López Obrador plantea incorporar el IFT a Comunicaciones y el INAI a Función Pública

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy el proyecto de incorporar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y evalúa la posibilidad de adscribir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a los Datos Personales (INAI) a la Secretaría de la Función Pública (SFP), aunque reconoció que una reforma administrativa de esta naturaleza “va a desatar mucho debate”.

El anuncio de hoy dibuja de manera más nítida la intención del mandatario de controlar los organismos autónomos, en línea con sus ataques recientes contra el INAI, que el pasado martes advirtió que, de concretarse, representaría “a la vez un grave atentado y una violación a los derechos humanos en su conjunto”, así como “una regresión en la historia democrática de México”.

Entre las razones que evocó el mandatario para justificar el embate contra el IFT, dijo que en este organismo “tienen más injerencia los actores preponderantes que el Presidente. Yo no conozco a ninguno de los consejeros del IFT”.

Minutos después, exhibió el organigrama del IFT y señaló: “Y los de arriba, muy vinculados con los preponderantes, y las empresas extranjeras”.

“Lo hacía antes Comunicaciones. ¿El IFT, cuando se creó a la fecha, ha hecho una muy buena labor? ¿O sea qué? ¿Ese trabajo no lo podría hacer la SCT? Yo recuerdo que de esa manera decían que ya no iba a haber monopolios en la telecomunicación. ¿Y hay o no hay? Ya no le llaman monopolio, tienen un eufemismo: le llaman actores preponderantes. Siguen estando”, dijo.