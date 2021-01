"No me gusta la censura", dice AMLO ante suspensión de cuentas en Twitter y Facebook a Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras negarse a expresar una postura sobre el “asunto del Capitolio” estadunidense, el presidente Andrés Manuel López Obrador repudió la “censura” en redes sociales ocurrida ayer, cuando Twitter y Facebook bloquearon durante 12 y 24 horas las cuentas de Donald Trump, quien en sus discursos instigó la toma violenta de la sede legislativa en Washington.

“No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face. No estoy de acuerdo con eso. No acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir?”, se indignó el presidente, quien evocó incluso la “santa inquisición” y la “censura” que él padeció.