Acusación por violación contra Felix salgado, es "partidista"; que resuelva la autoridad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, las acusaciones de abuso sexual en contra del candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Felix Salgado Macedonio, es un asunto “partidista”.

Cuestionado en la conferencia matutina sobre el caso del senador con licencia y candidato de Morena para las elecciones gobernador en Guerrero, López Obrador aseguró son productos propios de la temporada de elecciones, ya que en estas épocas se suele crear polémicas y acusaciones para descalificar a los adversarios.

“Es un asunto partidista y producto de la temporada. Hay una competencia en algunos estados porque vienen elecciones, entonces todo esto genera polémicas, acusaciones. (...) Yo no puedo a la ligera descalificar a nadie. Que la autoridad competente resuelva y que se apeguen a la justicia. Yo lo único que puedo comentar es que cuando hay elecciones o competencia se trata de descalificar al adversario de una o de otra manera. Que la autoridad resuelva, que sean procesos justos”, sostuvo López Obrador.

Dijo que no puede descalificar a nadie y se pronunció para que las autoridades indaguen y actúen conforme a la justicia.

“Que la autoridad competente sea la que se resuelva. Son cosas distintas, pero yo fui acusado injustamente para que mi nombre no apareciera en la boleta de la elección de 2006, me fabricaron el delito. Yo no puedo a la ligera descalificar a nadie, que la autoridad resuelva y se apeguen a la justicia”, subrayó.