AMLO justifica desaparición de órganos autónomos: fueron creados como "alcahuetes"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al día siguiente de anunciar que enviará una reforma al Congreso de la Unión para desaparecer los órganos autónomos, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó hoy que fueron creados como “organismos alcahuetes” para aparentar el combate a la corrupción durante el periodo neoliberal. No obstante, aseguró han costado mucho dinero al gobierno y sólo han servido de "cortinas de humo" y "tapaderas".

Insistió:

“Son como tapaderas, son como organismos alcahuetes, así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, para eso se crearon. Y cuestan mucho, no sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos", señaló en conferencia matutina.

Ayer López Obrador anunció que enviará al poder legislativo o una reforma para que las funciones de vigilancia de los organismos autónomos sean realizadas por otras dependencias de la administración.

En su larga argumentación para terminar con la autonomía de órganos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Banco de México, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), López Obrador sostuvo que beneficiaron las privatizaciones y a las empresas para que tuvieran su "propio gobierno" y tomaran las decisiones.

"¿Por qué crearon todo esto? Bueno, para que los beneficiados con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno, que ya no importara la Secretaría de Energía, ni Pemex, es una empresa más como cualquier empresa particular, privada. Ya eran éstas, las reguladoras, que decidían y deciden.

"Entonces, vamos a revisar todo y los legisladores van a decidir y esto no significa, aprovecho para aclarar, de que se van a permitir los monopolios, no, y no significa que se van a quedar los trabajadores sin empleo, a todos los trabajadores se les va a garantizar su trabajo, pero vamos a buscar la forma de hacer eficiente y no onerosa, costosa, la administración pública", argumentó.