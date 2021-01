AMLO señala "prepotencia" y "arrogancia" de dueño de Facebook por suspender cuenta a Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de Facebook de suspender las cuentas de Donald Trump luego del intento de insurrección de sus seguidores al tomar por asalto el Capitolio donde se votaba la ratificación del triunfo de Joe Biden.

En la conferencia matutina, López Obrador dijo que leyó la carta del dueño de Facebook Mark Zuckerberg, y lo sintió “con mucha prepotencia, con mucha arrogancia, hablando de sus normas”.

"No me gusta la censura", dice AMLO ante suspensión de cuentas en Twitter y Facebook a Trump

Además cuestionó en dónde quedaba el derecho a la información para la población y acusó censura.

El mandatario dijo que este es un tema relevante para México.

Ante esta situación el presidente destacó que se deben crear medios de comunicación alternativos, con el objetivo de que se permita al pueblo mantenerse informado y se garantice el derecho a la información.

Poe segundo día consecutivo López Obrador criticó la decisión de Facebook de cerrar las cuentas de Trump hasta que Joe Biden tome posesión. Zuckerberg explicó que se tomaba esta decisión porque se usó la plataforma de Facebook para incitar a una insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente.

López Obrador criticó esta decisión y expresó:

“Hay una cosa que ayer, y que hace unos días también comenté, y yo siempre digo lo que pienso: algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o Facebook”, puntualizó.