Exoneración del TFJA a Gordillo fue por un asunto que viene de tiempo atrás: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no correspondió a su gobierno la anulación de un crédito fiscal de 9.4 millones de pesos fincado en 2016 contra Elba Esther Gordillo.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anunció el miércoles 6 que perdonaba una deuda de 9.2 millones de pesos a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que enfrentaba con el Servicio de Administración tributaria (SAT).

“Pues es una decisión judicial, es un tema que viene de tiempo atrás, no nos corresponde a nosotros, o sea, no surge de este Ejecutivo, es un asunto del Poder Judicial, ellos son los que resuelven, entonces no tengo opinión sobre eso”, atajó el mandatario.