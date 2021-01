Sheinbaum condona 100% de impuesto sobre nómina a restaurantes por semáforo rojo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras confirmar que la Ciudad de México continuará en semáforo epidemiológico rojo la próxima semana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que su administración condonará al 100% el pago del Impuesto Sobre Nómina, en enero, a los restaurantes de la capital, “desde los más pequeños hasta los más grandes”.

Además, descartó que los restaurantes puedan ser considerados “actividades esenciales”, para poder recibir a los comensales en sus establecimientos, pese al llamado de emergencia que ayer hicieron representantes de ese sector empresarial en un desplegado.

Agregó que ya se trabaja en campañas para hacer que las personas que venden comida en la calle, también lo hagan sólo con servicio para llevar.



“Sabemos que no es el máximo apoyo que ellos quisieran, pero sí es un apoyo y es un esfuerzo de la ciudadanía”, manifestó en videoconferencia. No obstante, aclaró que esa ayuda se hace “a condición” de que los dueños de los restaurantes conserven el empleo de sus trabajadores.

Ese apoyo, dijo, se suma a la misma condonación que ordenó para los comerciantes establecidos de los polígonos A y B del Centro Histórico. Entre ambos, abundó, significa un apoyo cercano a los 40 millones de pesos.

También se suma a los “apoyos emergentes” que anunció a mediados de diciembre para otorgar 2 mil 200 pesos --medio salario mínimo-- a empleados del sector restaurantero. A la fecha van 69 mil 210 solicitudes --de 100 mil que darán-- y 14 mil 555 dispersados. Sobre los 50 mil microcréditos a micros y pequeños empresarios, van 10 mil 11 solicitudes.

Sheinbaum Pardo comentó que la solicitud --mediante el envío de cartas-- a los principales empresarios inmobiliarios o que rentan locales comerciales en el Centro Histórico ha derivado en “un compromiso” de descontar 50% de las rentas a sus inquilinos, particularmente en enero, o que puedan diferir los pagos. Sin embargo, subrayó que éstos son acuerdos entre privados.

Restaurantes no podrán abrir al público



Sobre los desplegados difundidos ayer por los sectores restauranteros y de comercio en pequeño del Valle de México, en los que pidieron a Sheinbaum y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, declarar a los restaurantes “actividades esenciales”, para que con ello puedan abrir al público en vez de solo tener servicio a domicilio y para llevar, la mandataria aseguró:

“Desafortunadamente no. Digo desafortunadamente porque aquí no es un tema solo de voluntad, es un tema de la situación que está viviendo la ciudad y las dificultades relacionadas con la pandemia”.

La jefa de gobierno comentó que ayer por la tarde funcionarios de su gabinete se reunieron con representantes de esa industria y empresarios en lo individual, para explicarles la situación hospitalaria de la pandemia en la Ciudad de México y que entiendan por qué no se pueden modificar las medidas restrictivas.

Respecto a las quejas de que el comercio ambulante no tiene las mismas restricciones que los formales, la morenista recordó que no hubo romerías en la época decembrina. “Entonces, no es cierto tampoco que se ha afectado a unos y a otros no. Y créannos que quisiéramos no afectar a nadie, pero este es un tema de salud pública, de control de la pandemia para que podamos ofrecerle a todo aquel que se enferme gravemente una cama”.

No obstante, anunció que las secretarías de Gobierno y Desarrollo Económico trabajarán con las alcaldías en una campaña para que la gente que vende comida en la calle, sólo lo haga para llevar y no comerlo en el sitio, como sigue ocurriendo.

“Nosotros lo que queremos es salir lo más pronto del semáforo rojo y eso depende de que todos cumplamos, que comiencen a disminuir las hospitalizaciones, que disminuyan contagios y también número de personas que lamentablemente fallecen por esta enfermedad. Y eso depende del comportamiento y de la responsabilidad ciudadana, de todos, de empresarios y de ciudadanos, de todos”, finalizó.