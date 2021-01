Tras compartir información falsa sobre covid-19, Twitter suspende la cuenta de Paty Navidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la actriz Patricia Navidad, Twitter le suspendió su cuenta por compartir información falsa.

Aunque no se sabe hasta cuándo volverá a ser polémica en sus redes sociales, sí se conoce el motivo de que hayan bloqueado temporalmente su cuenta, pues aseguró que sus familiares enfermos de covid-19 se curaron con “tecitos de guayaba y aspirinas”.

En ese mismo mensaje, escribió que la covid-19 era “la misma gripa de todos los años que se muta cada dos años”.

Unas horas antes comentó que “los ojos sólo pueden ver lo que la conciencia es capaz de comprender” y pidió: “Despertemos a la luz de la conciencia y veamos con los ojos del alma y del razonamiento. Aún podemos construir y crear nuestra mejor versión de humanidad. La vida vale la pena vivirla despiertos y conscientes”.

La actriz, que es más conocida por su actividad en redes sociales que por su carrera, compartió además una publicación de la cuenta denominada “No más mentiras”, respecto a que la gente “se propone buscar la mejor de las ocurrencias” para señalarla, pero en el fondo, aseguró, “solo están sacando la soberbia de sus corazones” y no se dan cuenta que son promovidos por los mismos medios de siempre. Y sentenció: “Es más fácil anteponer la duda, pero no hay tal capacidad”.

Respecto a quienes la tildan de ser una persona desinformadora, Navidad los cuestionó preguntándoles que desde cuándo ella es un medio de comunicación o dueña de los sentimientos y emociones de la gente, y pidió a algunos programas de televisión dejar de tratar al público como tontos y culparla de lo que éstos hacen o dejan de hacer porque, afirmó, “la responsabilidad es de cada uno”.

Según ella, tiene el privilegio de defender su derecho a la libertad de expresión sin violentar ni agredir a nadie por el solo hecho de pensar diferente. “La diversidad de pensamientos es riqueza humana”, sentenció.

Respecto al bloqueo de la cuenta de Trump, redactó: “Por más distintos que sean nuestros pensamientos, ideas u opiniones, existen derechos fundamentales que se deben respetar, de los más valiosos es el derecho a la libertad de expresión. Se está censurando al presidente de EU, significa que algo muy mal sucede contra esos derechos”.

En cuanto a la toma del Capitolio por parte de simpatizantes de Trump, el 6 de enero pasado, Paty Navidad consideró que se trató de una “lucha por la libertad y los derechos de los verdaderos patriotas de Estados Unidos” y justificó la reyerta que dejó cinco muertos con el argumento de que estaban “defendiendo su patria”.

“Los verdaderos patriotas de EU son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictaduras basadas en el modelo del gobierno comunista chino. El pueblo estadunidense luchará con todo para defender a su patria y a sus familias”, señaló.

Y ante las críticas, pidió que a quien no le guste o moleste lo que publica, que se hagan responsables de sus emociones y asuman las consecuencias de sus decisiones porque seguirá expresando sus opiniones.

“Si no les gustan lo deberían resolver ustedes, no me interesa agradar a nadie, síganse de paso y respetémonos”, señaló y horas después, Twitter le suspendió la cuenta.