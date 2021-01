Alomía rechaza que vacunas estén contraindicadas para personas que se recuperaron de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, rechazó que las vacunas contra el covid-19 aplicadas hasta ahora estén contraindicadas para personas que se hayan contagiado y recuperado.

“Para efectos de si debo o no colocarle )la vacuna) a una persona que ya tuvo la enfermedad, la política de vacunación en México no lo coloca como un requisito de inclusión o exclusión, más bien es directa, es decir que, independientemente de que la persona haya podido o no tener la enfermedad, debe de ser vacunada”, puntualizó en la conferencia de prensa vespertina.

Lógicamente, añadió, a la persona se le preguntan sus antecedentes de salud y se registran en el sistema para la fármaco-vigilancia, que es un proceso posterior a la vacunación, pero no es porque sea un requisito o eso limite el acceso a la vacuna.

“Si bien es cierto que hay ciertos meses --los que se ha podido comprobar-- que una infección de covid-19 genera una inmunidad natural, esta no es similar en todas las personas. Una persona que tuvo covid-19 no sabemos si va a tener esos seis u ocho meses de protección natural, pudieran ser menos o más”.

Además, añadió, esto no se puede saber al momento de la vacunación, pues eso requeriría de una prueba muy especializada y no está disponible en la mayoría de los laboratorios, por lo que no se podría confirmar si una persona mantiene inmunidad natural y, por lo tanto, ya no hay que vacunarla.

En ese tenor, comentó que tampoco existe contraposición entre tener la inmunidad natural que da contagiarse y recuperarse del virus y la enfermedad, al ser vacunados contra covid-19.

“De hecho, uno pudo haber generado inmunidad natural porque tuvo la enfermedad, y en todo caso la vacuna podrá venir a reforzar esta inmunidad; por lo menos de las vacunas y enfermedades conocidas no se sabe que alguna disminuya la inmunidad preexistente”, destacó.

Al preguntarle si se expedirá un documento de aval para un vacunado contra covid-19, en caso de que se le requiera para viajar a otros países, el funcionario comentó que en México no se pide documento alguno a quien tenga que arribar al país, porque no se ha visto como necesidad.

“Pero son situaciones que en su momento también pueden cambiar y que se evalúan dependiendo de las necesidades de cada momento”, abundó.

Sobre la vacuna CanSino y su viabilidad para adultos mayores, Alomía Zegarra comentó que deben esperarse los resultados de los ensayos clínicos, porque si bien es cierto que hay información preliminar, se debe tomar como tal.

“Finalmente los niveles de eficacia que puede lograr la vacuna para un grupo específico de la población, como serían los adultos mayores o en algunos otros casos, algunos otros grupos de edad, o aquellas vacunas que están avanzando con protocolos para grupos de riesgo, deberán ser analizados y conocidos en su momento”, indicó.

Que esto pueda ocurrir con una vacuna no quiere decir que no funcione o no pueda ser utilizada, pues debe recordarse –dijo-- que existen muchas vacunas en desarrollo, hechas con tecnologías diferentes y distintos niveles de eficacia, lo que da la posibilidad a los países y sus sistemas de regulación sanitarias el poder seleccionar las vacunas adecuadas para los objetivos de cada país.

“Entonces puede ser una vacuna que puede utilizarse para ciertos grupos, para ciertas intervenciones, pero de seguro habrá otras que puedan utilizarse en otros grupos de edad. Igual aplica para efectos de cómo la vacuna requiere ser distribuida y para efectos de logística”.

Desmintió que se haya decidido aplicar sólo una dosis de la vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech, como se ha difundido en algunos espacios informativos. Se necesitan dos dosis, ya que la vacuna está basada en el NRA mensajero, igual que la de Moderna y otras que siguen en ensayos clínicos y tienen el componente. Para asegurar la eficacia, subrayó, se requiere de dos dosis, aplicadas con un intervalo de 21 días entre una y otra.

“Hay otras vacunas que podrán estar llegando en otros meses a México, que se ha anunciado que solamente requieren una dosis, es el caso de CanSino, y después de que tengan los permisos correspondientes se avisará a quien se esté vacunando cuál es la que se le está aplicando”, agregó.

También se le preguntó a Alomía en cuánto tiempo podría alcanzarse la llamada inmunidad de rebaño, a lo que el especialista respondió que estudios internacionales indican que ahora la vacuna da entre seis y ocho meses de protección natural, lo que no significa que se quedarán los tiempos en esta temporalidad, sino que irá cambiando porque se trata de una enfermedad nueva.

“Es difícil de estimar porque el tiempo no solamente depende de la velocidad con que se logre la cobertura y las metas planteadas de la vacunación, sino de la producción mundial de las mismas, y debe ser compartida entre todos los países”.

Por otro lado, aprovechó para alertar a la población que no se deje engañar en redes sociales sobre la posibilidad de adquirir por ese medio las vacunas, enviándolas a domicilio o que vayan a recogerlas en algún lado, ya que son gratuitas y serán distribuidas por el gobierno federal.