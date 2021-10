Acusaciones de FGR y Conacyt contra 31 científicos "alarma" a alianza formada por premios Nobel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN), fundada por los científicos ganadores del Nobel Francois Jacob, Max Perutz y Torsten Wiesel, se manifestaron en contra de lo que consideran hostigamiento por parte del gobierno de México en contra de 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).



En un comunicado, el Comité ejecutivo de la red, que incluye a los también laureados con el premio Nobel Martin Chalfie y John C. Polanyi, así como a otros prestigiosos científicos y científicas del mundo, se expresa “alarmado por la situación de 31 científicos y administradores científicos mexicanos que enfrentan acusaciones de delitos económicos graves”.



El Comité explica a la comunidad internacional que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha solicitado sin éxito órdenes de aprehensión a un juez federal en contra de 31 personas.

“Alegan su participación en el crimen organizado y lavado de dinero, solicitando su detención en una prisión de máxima seguridad”. Pero el juez, prosigue, no ha encontrado pruebas suficientes y se ha negado a conceder las órdenes de aprehensión.



“Sin embargo, el fiscal general sigue buscando su detención”, acusa.



Las y los integrantes del Comité señalan que son constantes los esfuerzos del fiscal por lograr los arrestos, pese a que estos, destacan, están basados en argumentos que han sido rechazados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que son inconsistentes con las obligaciones del Estado mexicano bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que promulgan el derecho al debido proceso y el derecho a no ser objeto de una detención arbitraria.



“Compartimos la preocupación expresada por muchas otras organizaciones científicas de que nuestros colegas están siendo objeto de hostigamiento gubernamental”, expresan.



Por ello, hacen un llamado a las autoridades mexicanas a garantizar que cualquier investigación adicional sobre estas 31 personas cumpla con los compromisos de México en virtud del derecho internacional y los derechos humanos.



La IHRN es una alianza de más de 90 sociedades científicas que de manera honoraria defiende los derechos fundamentales de sus colegas científicos, académicos y profesionales de la salud en el mundo.