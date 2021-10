Se malinterpretó entrega de testimonios de militares sobre caso Ayotzinapa: AMLO

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se darán a conocer los testimonios testados de los militares sobre el caso Ayotzinapa, sino que se refirió a los que de por sí ha estado poniendo a disposición de la investigación la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “los de ahora” y esos serán publicados “hoy mismo” por su gobierno, pero no “los testados, esos los vamos a buscar bien”, dijo.

Advirtió que su gobierno no será rehén de nadie, y que la confusión respecto a sus declaraciones fue generada por la campaña de sus adversarios políticos quienes utilizan a los medios de comunicación para confundir a la población. “Yo creo que se me malinterpretó, porque yo no dije que íbamos a dar a conocer los testimonios de antes, sino los que tenemos ahora”, respondió.

“Yo creo que hubo una mala interpretación: yo dije que íbamos a entregar los documentos que ha estado pues poniendo a disposición de la investigación la Sedena, no los anteriores, porque se confundió. Si los entregaron testados, vamos a buscar los originales, para entregarlos bien. Pero los que tenemos ahora, hoy mismo los va a dar a conocer Alejandro (Encinas)”, aclaró.

Y es que ayer por la mañana había dicho que su gobierno haría públicos todos los documentos “porque no tenemos nada que ocultar. El que nada debe nada teme y nosotros lo que buscamos es saber dónde están los jóvenes y es nuestro compromiso con los padres”. Sin embargo, ahora acotó que se darán a conocer no los testados, sino los “actuales”. “No entramos en complicidad con nadie, no somos rehenes de nadie”, dijo.