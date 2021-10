Muñoz Ledo: si fuera diputado no votaría a favor de la reforma eléctrica

GUANAJUATO, Gto., (apro).- “Si fuera diputado, yo no votaría” a favor de la reforma eléctrica que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo aquí el exlegislador Porfirio Muñoz Ledo.

Además, afirmó que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, “está detrás de la propuesta” porque quiere afianzar su candidatura a la presidencia de la República en 2024.

La reforma, subrayó, “es una combinación entre la terquedad insultante de Manuel Bartlett, que quiere ser ministro de Gobernación”, y la buena voluntad del presidente López Obrador, “que se va por la parte nacionalista”.

Muñoz Ledo fue homenajeado este lunes por autoridades panistas en Apaseo el Grande, donde le entregaron las llaves de la ciudad, en una ceremonia especial a la que asistió la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo.

Tras el evento, el exsecretario de Educación Pública ofreció una breve entrevista en la que se ratificó como un hombre crítico al interior de Morena. “Yo he descalificado las prácticas venales, si no, ¿qué diferencia tenemos con los demás?”, señaló.

Interrogado sobre la propuesta de reforma en materia eléctrica que anunció el presidente, Muñoz Ledo dijo que ésta “tiene un modo complejo”.

“No es tan fácil que unas cosas buenas para acá y otras malas para allá”, dijo, y luego adjudicó la iniciativa al director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.

“Quiere ser ministro de Gobernación porque quiere ser candidato a la Presidencia, ya. Es el que está metiendo eso”.

Luego aseveró que, si él fuera diputado, no votaría por dicha reforma, porque busca disminuir las energías renovables, nuevas.

“El objetivo es malo. La buena voluntad del presidente la entiendo, pero no es por ese camino; hay que dejar entrar las nuevas fuentes y hacer más eficientes las nuestras”, comentó, en alusión a las opciones privadas.

Un reportero le preguntó al excandidato presidencial si el país tiene rumbo, y respondió: “Siempre un país tiene rumbo, puede ser hacia la gloria, hacia el desastre, hacia el olvido… México tiene rumbo, lo que pasa es que necesitamos que nos digan cuál, que venga de allá para acá”, y soltó una risa.

Destacó que viene la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a quien recomendó tener mucho cuidado con sus decisiones, porque en ese periodo “van a tener que definirse muchas cosas. No estará en la boleta por primera vez y tiene que pensar en el futuro, que va a ser muy abierto”, apuntó.

Porfirio Muñoz Ledo se negó a hablar del gobierno panista en Guanajuato, cuyo inicio le tocó ver, como participante en el proceso electoral de 1991 --en calidad de candidato de la izquierda--. “No vengo a juzgar, si viniera en campaña, como lo hice muchas veces, me soltaría, (pero) respeto a las autoridades que me atendieron. No vengo como militante, vengo como un personaje”, finalizó.