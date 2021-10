Trabajadores sindicalizados Metro amenazan con “falta colectiva” ante nula respuesta a sus demandas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), dirigido por Guillermo Calderón, enfrenta una amenaza de “paro colectivo” de trabajadores sindicalizados para el próximo jueves 14, por las múltiples demandas de mejoras salariales, equipo de seguridad y condiciones laborales en general, además de los trabajos de mantenimiento en las instalaciones, lo que afectaría a sus más de cinco millones de usuarios diarios.

A finales de julio pasado, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro del área de Transportación, entre ellos conductores, inspectores, jefes de estación, reguladores y los del área de Material Rodante, dejaron de trabajar horas extras durante una semana, lo que empezó a afectar principalmente la operación de los trenes en todas las líneas, reportó Proceso.

Sin embargo, ni Calderón ni el gobierno de Claudia Sheinbaum resolvieron las demandas. Por ello, dos meses después los trabajadores aprobaron realizar una “falta colectiva” para que ninguno de los 13 mil trabajadores sindicalizados se presente a laborar el próximo jueves 14 y no se les descuente el día.

Así, las áreas de Material Rodante (trenes), Transportación, Taquilla, Administrativos, Electrónica, Electro-Mecánica, Obras y Estructura quedarían sin operar en 11 de sus 12 líneas, dado que la “Línea Dorada” está parada desde la tragedia del pasado 3 de mayo, a unos metros de la estación Olivos.

Cuestionada sobre el tema, el sábado pasado, Sheinbaum Pardo minimizó el problema y confió en que se llegará a un acuerdo para que no se haga el paro.

“Seguramente va a haber un acuerdo, hay una mesa de negociación. Y lo que se ha dado a todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad, igual (se ha dado) a los trabajadores del Metro, a quienes agradecemos enormemente su trabajo en la pandemia; igual estuvieron trabajadores de limpia, trabajadores del Sistema de Aguas, de muchas áreas, y seguramente vamos a encontrar un acuerdo”.

--¿Descarta que pueda darse este paro de actividades? –se le preguntó.

--Yo espero que no haya ningún problema y, por supuesto, con los trabajadores del Metro, pues son de primera, pero pues hay un marco en el que estamos trabajando, de recursos públicos –respondió la jefa de gobierno.

--¿Garantizan...?

--No... no va a ocurrir, no va a ocurrir.

Las demandas, “lucha extrema”

Según Fernando Espino, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro, la amenaza de “falta colectiva” es una acción de “lucha extrema” ante la falta de respuesta positiva del director Guillermo Calderón, quien les ha dicho que “no hay dinero” para atender sus demandas. Tal situación se da a tres meses y 10 días de que este funcionario tomó las riendas del STC, el 29 de junio pasado.

En entrevista con Radio Fórmula, Espino comentó que sus demandas también fueron expuestas a la ahora exdirectora del STC, Florencia Serranía, desde que asumió el cargo --al inicio de la administración de Sheinbaum Pardo--, pero no obtuvieron respuesta.

“Le dimos la radiografía de cómo se encuentran los equipos de orden electrónico, electro-mecánico, eléctrico y una radiografía de en qué estado están los trenes… pero no hemos tenido ninguna respuesta, ni ningún llamado para que se les explique y nos digan lo que va a proceder”.

De acuerdo con el líder histórico, las demandas de los trabajadores son para garantizar un servicio seguro y eficiente para ellos y los más de cinco millones de usuarios diarios. Tales son:

-Aumento salarial de 6%, de acuerdo con la inflación.

-Dotación de las refacciones, herramientas y equipo de seguridad personal para dar mantenimiento a los trenes e instalaciones fijas. (Las herramientas que tienen son hechizas y de su propiedad, no del Metro).

-Entrega de botas dieléctricas y ropa de trabajo adecuada. No se les ha dotado de equipo desde el 2019 hasta el 2021. “Según esto, porque no tienen dinero, porque están ahorrando”, afirmó Espino.

-Rechazo a la contratación de empresas externas de origen extranjero para dar mantenimiento a las instalaciones. “No conocen el Sistema y las autoridades se empeñan en darles esa responsabilidad”, dijo.

-Encargarse del mantenimiento a las Líneas A y 12, en su tramo subterráneo. “Actualmente está en manos de empresas externas y desafortunadamente se ha demostrado que no son la gente adecuada para dar ese mantenimiento porque no lo conocen, no son expertos”.

Trabajadores consultados por Proceso agregaron que también demandan la existencia de medicamentos en las farmacias y contratación de médicos especialistas para atenderlos, así como el pago de servicio al Sanatorio Durango, que les suspendieron. Igualmente, exigen el pago retroactivo del aumento de sueldo de cada año y el pago de tiempo extra atrasado.

Sobre el aumento salarial de 6%, con base en la inflación, Fernando Espino aclaró que éste “se da con los recursos que recaba el propio Metro por la venta de boletos. No estamos pidiendo un subsidio para que nos puedan pagar el salario. Nosotros mismos lo generamos. Dicen que no hay dinero, pero sí hay dinero, todo el dinero que entra por boletos es exclusivamente para pagar los salarios, y el subsidio debería ser para la inversión”.

El líder sindical informó que este martes 12 está programada una reunión a las 10 de la mañana con José Alfonso Suárez del Real, exdirector del Metro y jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno, además de directivos del organismo.