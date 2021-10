Monreal difiere de AMLO; prefiere otro método que no sea encuesta para 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República, consideró que deben profundizarse los procesos democráticos del partido; ello, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor del método de la encuesta para decidir la candidatura de Morena en 2024.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta dijo que respeta las expresiones del presidente, como aliado y como simpatizante del movimiento que encabeza, pero que insistirá en “profundizar la vida democrática”, sin explicar a qué método de elección del candidato o candidata se refiere.

“Creo que a nadie ofendo si intento continuar insistiendo en la profundización de la vida democrática de Morena y de los partidos políticos, para el beneficio del país”, soltó Monreal.

“Creo que hay que buscar métodos que mejor satisfagan y que mejor puedan dejar a los simpatizantes y militantes satisfechos”, dijo.

El zacatecano sostuvo que para ello tienen que modificarse los estatutos del partido en un Congreso de Morena, donde serán los delegados quienes definan.

“Pero evidentemente la opinión del presidente de la República siempre es muy fuerte. Por eso nosotros nunca vamos a confrontarnos con el presidente, nunca vamos a apartarnos de una opinión de él”.

--Si el presidente dice que es por encuesta, ¿usted lo acataría así, hasta el último minuto? --se le cuestionó.

--Vamos a ver, falta tiempo. Falta tiempo y va a haber, creo, pronto, un Congreso Nacional de Morena, y este tema no va a ser posible evadir su discusión en el Congreso de Morena -- respondió.

Monreal apuntó que no ha declinado en sus aspiraciones y que luchará por ello, aunque, aclaró, lo hará sin generar crispación en Morena o con Morena.



“Yo no he declinado nunca. Hubo una encuesta en la Ciudad de México que yo nunca acepté, pero es un tiempo pasado, pero no he declinado”, comentó.

Luego de que López Obrador descartó tener ya a una favorita --después de que en un acto público en Tláhuac levantó la mano y señaló a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum--, Monreal celebró esa declaración del titular del Ejecutivo federal.

“¡Qué bueno que lo dijo así!, porque eso le da una idea clara a la militancia y a los simpatizantes para que en su momento quienes nos inscribamos, puedan los ciudadanos emitir una opinión libre. Me parece una declaración contundente del presidente de la República que celebro”, concluyó.