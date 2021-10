Empresa israelí con contrato con la PF no podrá beneficiarse de la justicia de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems no podrá beneficiarse de la justicia administrativa de México, a la que pedía su intervención contra supuestos incumplimientos de pago derivados de un contrato multimillonario celebrado con la extinta Policía Federal (PF) en el sexenio pasado.



El contrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015, firmado el 23 de diciembre de 2015 --dos días antes de Navidad-- con la PF, que dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, abarcaba la instalación de una Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia, por 2 mil 547 millones de pesos, sacados de la muy secreta partida presupuestal 33701, “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.



El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó hoy que el contrato no entra en el ámbito de uno administrativo, sino en el del derecho privado, por lo que se declaró incompetente para decidir sobre los reclamos de la empresa de Israel.



El contrato fue rescindido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en 2019, y fue duramente criticado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su análisis de la Cuenta Pública 2019: observó “deficiencias” en su adjudicación y su elaboración, señaló que no existen evidencias de que la PF haya recibido toda la infraestructura y determinó 807 millones 659 mil pesos por aclarar.