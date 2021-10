Enfrentamiento en Dos Bocas, por disputa entre sindicatos; se paga bien a trabajadores: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó el paro laboral en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que la mañana de este miércoles escaló hasta llegar a la violencia.

En la conferencia mañanera, el mandatario atribuyó el conflicto a la disputa del contrato colectivo entre sindicatos de la empresa.

“Se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes, nada más que no voy a mencionar aquí como se llaman los sindicatos porque no tiene caso, pero ellos ya saben o si no se están enterando que ya estoy informado y que se porten bien, porque no es que se esté pagando mal a los trabajadores, tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos”, aclaró.