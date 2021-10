Rocío Nahle minimiza represión en Dos Bocas; "son 10 personas", dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, aseguró que los trabajadores lesionados durante los hechos violentos registrados este miércoles en la refinería de Dos Bocas no presentan heridas de gravedad, y minimizó el conflicto, al señalar que "son 10 personas que están con esto", aunque aseguró que "no vamos a permitir que un grupo con una intención particular o de beneficio particular afecte a una obra tan importante".

Descartó que se estén violando derechos laborales, como denunciaron los inconformes desde el martes, al asegurar que son obligados a trabajar horas extra sin remuneración alguna.

Incluso, la funcionaria federal justificó la represión de los manifestantes:

“Pues no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular, afecte a una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas de forma indirecta y directa en el país. Es una obra que va bastante bien”, expresó Nahle García.

“Son un grupito de 10 personas”

dice @rocionahle pic.twitter.com/p1vXcCM5PH — Jesús Ortega Martínez (@jesusortegam) October 13, 2021

Entrevistada afuera de Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), informó que existen tres manifestantes detenidos porque fueron denunciados directamente por sus empleadores de la empresa ICA Fluor.

Cuestionada sobre el desalojo violento de la protesta, dijo que los trabajadores lesionados, “no presentan heridas de gravedad”.

“Lo único que sé, es que la Policía Estatal nos ayudó a contener porque no se les permitió la entrada y no se les va a permitir la entrada”, advirtió Nahle García.

Luego, señaló que este conflicto se generó por la disputa entre líderes sindicales, y aseguró que el grupo que protesta es minoritario, porque al interior de la refinería están laborando 25 mil trabajadores.