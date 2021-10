Aguirre Rivero acusa a Peña Nieto de usarlo como "chivo expiatorio" en caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, aprovechó una reunión que sostuvo con empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil de Acapulco para expiar culpas sobre los sucesos ocurridos hace siete años con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, cuando estaba al frente del gobierno.

Sin reparos, el exmandatario acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de utilizarlo como “chivo expiatorio” y pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que cite a declarar a otros exfuncionarios que estuvieron atentos al caso, entre los cuales mencionó a Jesús Murillo Karam, Eugenio Imaz y Miguel Ángel Osorio Chong, en aquel entonces procurador general de la República, titular del Cisen y secretario de Gobernación, respectivamente.

Según Aguirre, cuando el asunto tomó otras dimensiones todos ellos se preguntaron “vamos a ver qué pasó en Iguala”.

Sin embargo, recordó que en Iguala hay un Batallón del Ejército, un destacamento de la Policía Federal, una oficina de la entonces Procuraduría General de la República, el Cisen presumía que conocía segundo a segundo lo que pasaba en el país.

Y añadió:

“¿El gobernador Aguirre tuvo algo que ver? Si yo hubiera propiciado un hecho de esa naturaleza, hubiera sido como cavar mi propia tumba. ¿Por qué iba a mandar a secuestrar y desaparecer a estos jóvenes? No tiene ninguna lógica. ¿Qué pasó? Había que buscar un chivo expiatorio porque el gobierno federal no le dio ninguna importancia a este hecho. ¿Qué le dijeron al presidente Peña? Es un tema local, es cosa de narquillos, no se meta presidente, dejé que lo atienda el gobernador”.

A la distancia, el exgobernador manifestó que ya no tiene ninguna duda de que el gobierno de Peña Nieto minimizó lo sucedido con los normalistas.

En la charla, Aguirre Rivero dijo tener “la conciencia tranquila” en relación con el caso Ayotzinapa, aunque no dejó de admitir que ha representado “una loza muy pesada” que ha cargado injustamente durante siete años, por lo que, reiteró que es el más interesado en que el caso se esclarezca.

“Desde luego que yo soy el más interesado en que se resuelva este lamentable hecho y se aclaren responsabilidades, pero misteriosamente hay personajes que no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa (...) No quiero pensar que hay protección para estos personajes, porque debemos ser tratados con el mismo rasero, no entiendo porque no se les ha tocado”, enfatizó.