Piedra Ibarra llama a comisiones estatales a crear un "sistema no jurisdiccional más efectivo”

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, llamó hoy a las comisiones estatales a trabajar juntos para construir entre todos “un sistema no jurisdiccional más efectivo” , redoblar esfuerzos y asumir con autocrítica y responsabilidad que, si no estamos a la altura de lo que demandan de nosotros las víctimas, “nos van a rebasar”.



Un nuevo sistema, dijo, donde se dé más facultades a todos y cada uno de los organismos de todo el país y a la instancia nacional, “no para sustituir o emular a los órganos jurisdiccionales, pero sí para que la autoridad que viole derechos humanos pague un costo, la única manera, por lo demás, de evitar las violaciones y su repetición”.



En el marco de la Reunión Regional de Organismos Públicos de Derechos Humanos Zona Sur, Piedra Ibarra sostuvo una reunión con la presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez Hernández, y los titulares de organismos defensores de derechos humanos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.



Acompañada del gobernador chiapaneco Rutilio Escandón, dijo que uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país en los días que corren es el de acabar con las violaciones de los derechos humanos, asegurar su sanción y, sobre todo, su no repetición.



“Una pesada y larga herencia de violaciones, pero también de omisiones de quienes debieron combatirlas y castigarlas, que nos obliga, como órganos constitucionales autónomos, a redoblar esfuerzos y asumir con autocrítica y responsabilidad que, si no estamos a la altura de lo que demandan de nosotros las víctimas, nos van a rebasar”, dijo la hija de la luchadora social, Rosario Ibarra de Piedra.



Señaló que la Comisión Nacional y las estatales, todas, forman parte de un entramado institucional, del sistema no jurisdiccional de derechos humanos ahora ampliamente cuestionado, porque la ley no les da para más que recomendar, elaborar recomendaciones que la autoridad puede o no aceptar.



Y en un país como el nuestro, donde la impunidad, la simulación y las violaciones de derechos han sido sistémicas, es urgente buscar nuevos caminos y mejores formas de asegurar la vigencia plena de los derechos humanos, apuntó.



En tal sentido, llamó a todos los titulares de los organismos locales a sumar esfuerzos con la CNDH para establecer nuevas rutas de atención donde construyamos –dijo-- “un sistema no jurisdiccional más efectivo en la defensa de los derechos, nuevas e imaginativas formas de potenciar nuestra misión, e ir más allá en la visión ortodoxa de lo que debe ser y hacer una institución defensora de los derechos humanos como hasta ahora se le ha concebido”.



Pasar de lo meramente testimonial “en que nos encasilla el enfoque anglosajón de la figura del ombdusperson”, para incidir realmente en la toma de decisiones”, recalcó.



Estas instancias institucionales, abundó, necesitan de nuevos mecanismos más efectivos, “y hay que encontrarlos para que la exigibilidad de derechos sustituya la mera queja, de manera que nuestros organismos tengan facultades, no para sustituir o emular a los órganos jurisdiccionales, pero sí para que la autoridad que viole derechos humanos pague un costo, la única manera, por lo demás, de evitar las violaciones y su repetición”.



De acuerdo con la presidenta de la CNDH, los mejores referentes en México están en nuestra propia historia. “Por eso he evocado, y aquí evoco, la Procuraduría de Pobres, la primera institución creada en nuestro país para defender al pueblo de los abusos de la autoridad, obra del liberal Ponciano Arriaga, la cual fue concebida no sólo para denunciar las violaciones, sino para repararlas”.



Junto al titular del organismo chiapaneco, Juan José Zepeda Bermúdez, Piedra Ibarra sostuvo que en el marco de la transformación de la vida pública y política de las instituciones y de la sociedad, estas instancias tienen el reto de transformarse y ser más efectivas.



“Estamos a prueba. El pueblo nos observa y nos reclama, y qué bueno. Tenemos hoy afortunadamente una sociedad activa, una ciudadanía demandante y participativa, que no se conforma con discursos ni escenografías. Que quiere ejercer sus derechos y que se respeten, y que no va a avalar nunca más la simulación que era práctica habitual hasta hace poco”, indicó.