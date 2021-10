El Ejército operará el AIFA por 50 años y serán prorrogables

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La concesión para que el Ejército administre, opere y explote el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucia tendrá una vigencia de 50 años, de acuerdo con el título de concesión publico este viernes el Diario Oficial de la Federación.

A 175 días para la inauguración del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México, apareció en el DOF el título de concesión que desde el pasado 18 de agosto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.

De acuerdo con el documento, la sociedad denominada Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. está constituida con un 99% de acciones propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional y 1% del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y estará representada por el General de brigada D.E.M., René Trujillo Miranda, como su director general.

La concesión tendrá una vigencia de 50 años, contados a partir del inicio de operaciones del Aeropuerto, es decir el 21 de marzo de 2022, y la vigencia podrá ser prorrogable.

Según el decreto, la concesionaria podrá iniciar operaciones una vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya emitido la autorización respectiva, tras acreditar: la terminación de la obra; el programa Maestro de Desarrollo, el cual deberá incluir, entre otros aspectos, el programa indicativo de inversiones; las reglas de operación contenidas en el manual general de operación del aeródromo; póliza de seguro; registro de las tarifas de los servicios que prestarán y documentos por el que se constituya el comité de operación y horarios. Además del documento por el que se constituya el comité local de seguridad.

La empresa deberá contar con la autorización de la SCT de los contratos para servicios aeroportuarios y complementarios con terceros, en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su formalización.

“Sin dicha autorización, los contratos no surtirán sus efectos. En el caso de que la SCT no se pronuncie respecto a dichos contratos en el plazo de 30 días naturales, y si no se resuelve, se considerará autorizado el contrato”, dice el decreto.