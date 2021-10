"Surrealista" la impugnación interpuesta por "Va por México" contra revocación de mandato: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sus opositores acudieron ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para pedir que se declare inconstitucional la consulta de revocación de mandato, bajo el argumento de que la pregunta está “mal formulada”.

En la conferencia mañanera, el mandatario arremetió contra sus opositores y les recordó que la consulta de revocación de mandato planteada para marzo próximo, es un mecanismo de democracia participativa para que la sociedad se manifieste de forma libre y pacífica.

“Es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de estado el autoritarismo y permite dirimir nuestras diferencias con el método democrático y escuchando al pueblo porque la voz del pueblo es la voz de dios y la historia”, añadió.

Recordó que el bloque opositor a su gobierno primero planteó su dimisión, a través del movimiento Frena.

“Era para que me fuera y decían que iban a participar en la consulta, luego se agrupan todos los conservadores que vimos en la foto y el plan era ganar la mayoría en el Congreso y luego le vamos a ganar en la revocación de mandato”, dijo en referencia al encuentro reciente entre los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos con los dirigentes nacionales del PRI, PRD y PAN.

“Pues qué creen? Ayer fueron a la Suprema Corte para decir que era inconstitucional la consulta de revocación, que estaba mal formulada la pregunta”, comentó López Obrador sin señalar nombres.

“¿Qué es lo que están haciendo? Simulando. Primero es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa”, dijo.

Y remató:

“¿Qué es lo que hay en el fondo? Politiquería. Van a salir, porque no tienen razón, de que va a llevarse a cabo la consulta y cuál es el paso siguiente, decir no participamos y llamamos a no votar que nadie participe porque creen que los ciudadanos son borregos y van a decir: ¡¡¡meeeee!!!”, se mofó el mandatario.

Por ello, dijo que es importante difundir que en marzo se va a realizar una consulta de revocación de manato para que la sociedad participe y defina el rumbo del gobierno federal.

“No hace falta estar insultando, ahí que los ciudadanos decidan libremente”, propuso a sus opositores el presidente.

También, dijo que es necesario reducir el porcentaje de participación ciudadana para hacer efectivo el carácter vinculatorio porque actualmente es del 40 por ciento

“Por eso es que no van a llamar a que la gente participe, no quieren que se tenga el 40 por ciento, pero si se tiene el 30 por ciento y la mayoría, el 51 por ciento dice cambio, y 49 por ciento dice se queda, me voy.