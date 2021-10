AMLO niega intervención para que Guillermo Padrés enfrentara proceso en libertad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber intervenido para que el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, enfrentara en libertad un proceso penal por presuntos actos de corrupción durante su administración de 2009 a 2015.

“Desde que soy presidente, no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie”, expresó.