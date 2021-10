AMLO responde a críticas de Fernández de Cevallos: está enojado, no hay que perder el humor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su opositor Diego Fernández de Cevallos está muy enojado porque antes “tenía mucha influencia” en el Poder Judicial y la exprocuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).

Otra de Diego Fernández: el próximo presidente no debe ser tapadera del "sinvergüenza de hoy"

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que este hecho le consta porque cuando iba a presentar denuncias por fraudes electorales en las oficinas de la exPGR, “me encontraba a Diego, ahí lo conocí, ahí estaba sentado ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo”, dijo entre risas.

Luego, pidió que exhibieran en pantalla la postura del excandidato panista a la presidencia de la República sobre temas de interés público.

"Ojalá lo tome a bien y no se vaya a enojar más. Díganme si no es de una persona enojada y no hay que perder el sentido del humor, ¿para qué nos vamos a pelear así? Nada más es aclarar las cosas”, señaló el presidente López Obrador mientras un mensaje de Diego Fernández era presentado en pantalla.