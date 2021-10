Hice lo que tenía que hacer, actué profesional: Ebrard sobre su responsabilidad con la Línea 12

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo hice lo que tenía que hacer, sino no, no estaría aquí, no podría yo dar la cara, actúe profesional y de una manera íntegra”, expresó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón al referirse al caso de la tragedia del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que dejó un saldo de 26 personas muertas y más de un centenar de lesionados en mayo pasado.

En la conferencia mañanera, le preguntaron cómo se siente luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), citó a comparecer a 10 personas que tuvieron cargos de directores generales, directores, subdirectores, encargados y residentes de obra durante la construcción de la “Línea Dorada” en la administración del actual Canciller mexicano.

En respuesta, Ebrard Casaubón dijo: “¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento es lo que tenía que hacer”.

Luego, recordó que varios de los imputados por el gobierno de Claudia Sheimbuam, tendrán que responder de manera directa y dijo que algunos, incluso, ya ganaron juicios a la Ciudad de México en 2015 durante el gobierno del actual senador perredista, Miguel Ángel Mancera.

También, mencionó que en su calidad de jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando se construyó la Línea 12, era “muy difícil” supervisar los detalles técnicos de la obra y que se limitó a designar un consorcio integrado por empresas reconocidas, profesionistas e instituciones académicas de ingeniera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Lo que ví la semana pasada es que no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil pueda supervisar eso personalmente, para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro que tenía autonomía técnica y financiera”, señaló Ebrard.

Este consorcio, recordó, estuvo integrado por el Instituto de ingeniería de la UNAM; el IPN; la empresa ICA que ganó una licitación internacional y había construido casi todo el metro.

Además, dijo, la supervisión del tramo colapsado estuvo a cargo de los ingenieros más destacados de Mexico, como el premio Nacional de Ingeniería, Alejandro Vázquez Vera y constructoras o empresas reconocidas.

La certificación, mencionó, fue de grupos internacionales más importantes, “es lo que tenía que hacer un jefe de gobierno”, remató.