García Vilchis denuncia información falsa sobre Dos Bocas y la miscelánea fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La responsable de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Elizabeth García Vilchis, afirmó que “la mayor parte” de los medios de comunicación en el país se han dedicado a defender intereses de empresas privadas y hacer campaña para descalificar “con mitos y mentiras”, la iniciativa de reforma a la industria eléctrica enviada al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pero esa desinformación, que busca meter miedo a la población o generar enojo contra el gobierno, está provocando el efecto contrario. Y es que la gente ya no se deja engañar fácilmente, por el contrario, ya no se cree todo lo que dicen los medios de comunicación y en redes sociales, y busca información en otras fuentes. Está en juego su credibilidad”, expresó.

En la presentación de su informe semanal, la funcionaria federal denunció una campaña de información falsa en los casos de la reciente confrontación en la refinería de Dos Bocas, Tabasco y la reforma al Código Fiscal que plantea que las personas mayores de 18 años deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Quienes no trabajan, no adquieren la obligación de presentar las declaraciones o pagar contribuciones y justo lo que se agregó en el artículo 27 de Código fue que tampoco le serán aplicables sanciones si los jóvenes no se registran, no habrá multas ni sanciones, como se dijo”, explicó García Vilchis.

Enseguida, aclaró que la medida se propuso debido a que los ciudadanos mayores de edad requieren contar con la clave de RFC para realizar diversos trámites y para evitar el robo de identidad.

“Ya que hay empresas factureras o fantasmas que utilizan el RFC de las personas ajenas, sobre todo de jóvenes, para simular y hacer fraudes”, aseveró.

También, exhibió una nota del diario Reforma de la semana pasada sobre el caso Dos Bocas y afirmó que el medio de comunicación pretende afectar al gobierno federal al señalar que se registró un hecho de presión contra los trabajadores inconformes.

“El periódico Reforma publica sin verificar, que supuestamente un trabajador murió durante una protesta en la refinería Dos Bocas; a pesar de que se desmintió esa información, la nota aún sigue en su página web”, denunció.

Liz Vilchis en el #QuienEsQuienEnLasMentiras afirmó que el Reforma dio una noticia falsa por una supuesta represión en Dos Bocas. pic.twitter.com/iDZz3WkkUd — Ana Luisa (@HNoticiasMX) October 20, 2021

Luego, señaló que el portal Infodemia.mx aclaró que “se trataba de una mentira”, la información publicada por Reforma y otros medios.

“Pero, por si fuera poco, dos días después Reforma publica en su edición impresa una foto cuyo pie se afirma que los trabajadores fueron dispersados con armas de fuego, lo cual también es falso y para entonces ya había sido aclarado”, aseguró Vilchis.

Al respecto, señaló que otros medios de comunicación y personajes políticos retomaron el señalamiento de Reforma, entre ellos Infobae, La Otra Opinión, Debate, Mural y Siete24, así como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, y dirigentes partidistas.

El siguiente tema fue el caso de la campaña desatada en contra del gobierno federal, a quien acusaron de implementar una estrategia de “terrorismo fiscal” contra los jóvenes de 18 años.

“Diversos medios publicaron notas amarillistas sobre la miscelánea fiscal para 2022 aprobada por la Cámara de Diputados diciendo que implica terrorismo fiscal contra los jóvenes. Eso no es verdad”, dijo García Vilchis.