Hay 12 grupos criminales operando en Michoacán: Ramírez Bedolla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No tenemos por qué ocultar información: hay 12 grupos operando en Michoacán”, dijo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en conferencia de prensa este miércoles.

"Son 12 grupos que se tienen identificados, unos de un lado, unos de otro, a veces no decirlo, no quiere decir que se oculte información, sino también tiene que ver con no darles publicidad, porque luego eso también genera una falsa visión o expectativa", respondió al cuestionamiento de violencia en sus primeros 20 días de mandato.

"Pero de que hay presencia de los grupos, hay, es un hecho, y en prácticamente en todo el territorio estatal, es información que generan las instancias federales”, manifestó el nuevo gobernador michoacano.

El mandatario morenista no mencionó a los grupos, pero de acuerdo con información periodística, entre las organizaciones criminales están Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Nueva Familia Michoacana, Cártel de los Reyes, Cártel Zicuirán, Cártel de “El Camaleón” y Cárteles Unidos.

En la misma conferencia, el gobernador Ramírez Bedolla reveló que ubicaron a 424 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que servían de escoltas, choferes, asistentes, secretarios particulares y administrativos del exgobernador Silvano Aureoles, así como otros políticos y empresarios.

"De éstos, 186 elementos eran los que estaban directamente resguardando o encargados de la Seguridad del exgobernador Silvano Aureoles y su familia. Veinticinco elementos con presidentes municipales, 24 a diputados, exgobernadores, funcionarios y funcionarias estatales, y algunos empresarios", dijo.

"Ya pedimos que estos 424 elementos que realizaban tareas de escoltas, choferes, asistentes, secretarios particulares, de todo, ya les pedimos que se presenten a sus funciones normales”, dijo.

Con información de Reforma