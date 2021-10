Patricia Armendáriz pide pruebas del desabasto de medicamentos y la tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada de Morena, Patricia Armendáriz, fue acusada de insensible y cruel en redes sociales, luego de difundir un tuit donde pide a padres de familia y enfermeros que le mandaran evidencia sobre desabasto de medicamentos –principalmente niños– y "no recibió nada".

Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia. — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) October 20, 2021

Luego de publicar el mensaje se desató una respuesta masiva contra la legisladora federal, principalmente de la organización “Nariz Roja A.C” que apoya a niños con cáncer.

Te hemos respondido una y otra vez tus mensajes referentes al tema , te mandamos un DM y no respondiste , cuando gustes nos sentamos a mostrarte facturas , fotos, videos pero el que no quiere ver la realidad ni el mismo Dios te convence , son crueles , no tienen Piedad de nadie — NARIZ ROJA AC (@NARIZROJAAC) October 20, 2021

La organización “Con Causa” también mandó un testimonio de paciente con cáncer para que la legisladora tuviera conocimiento de su caso.

@PatyArmendariz una madre en Oaxaca que lo vive con su niño y toda la Comunidad de pacientes con cáncer donde hacen colectas de medicamentos no utilizados , rifas, reciclado lo que sea porque @INSABI_mx no les respondió y las vidas de sus hijos peligran #NoHayQuimio @ConCausaMX pic.twitter.com/Q4EXF1Ic9E — NARIZ ROJA AC (@NARIZROJAAC) October 20, 2021

En respuesta, la diputada escribió en la misma red social que había solicitado pruebas del desabasto a enfermeros, papás y mamás de los niños.

Aclaro: “No organizaciones ni fundaciones a no ser que me manden evidencia. Y la quiero reciente porque quiero apoyar. Y he recibido de todo, pero muy pocos casos de víctimas de desabasto a quienes estoy contactando directamente. Realmente quiero saber de boca propia porque el tema está muy politizado sin pruebas de pacientes. Los represento y quiero ayudar. No politizar. Necesitamos resultados, no grilla".

De todo pero muy pocos casos de víctimas de desabasto a quienes estoy contactando directamente. Realmente quiero saber de boca propia porque el tema está muy politizado sin pruebas de pacientes. Los represento y quiero ayudar. No politizar. Necesitamos resultados no grilla — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) October 20, 2021

Recientemente la diputada de Morena se vió envuelta en otra polémica en redes sociales por su apoyo hacia su compañero diputado, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, a quien calificó como un "patriota".

Te comparto una de muchas que tengo desde julio de este año. Todas con sello de "sin existencias", todas para evitar el rechazo de mi trasplante renal.#renalesunidos pic.twitter.com/foOzDh62NB — Daniel Pérez (@ImPaddawan) October 20, 2021

Que triste y miserable tu forma de burlarte de los que mas sufren.

No se los vamos a perdonar nunca. uD83DuDE1E — Laura uD83CuDF38 (@LauraMex) October 20, 2021

Señores no pierdan su tiempo con esta anciana, ya está grande se queda dormida en las sesiones, imagínense así está pendiente de los asuntos de los mexicanos! Ya es una señora muy mayor! Mi humilde opinión! — MariaCallas555 (@mariakalas555) October 20, 2021