Tras resolución de la Corte, AMLO anuncia que buscarán alternativas para prohibir vapeadores

Orden. El presidente dijo que no desacatará la orden judicial sobre la venta de los productos electrónicos, pero buscarán alternativas. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal considera que los cigarros electrónicos son dañinos y que el lucro no puede estar por encima de la salud.

Por ello, dijo que la importación de estos productos no se debe autorizar por las autoridades sanitarias.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre la resolución de la Suprema Corte que calificó como inconstitucional, la prohibición de la venta de cigarros electrónicos en México.

Al respecto, el mandatario advirtió que la postura del Poder Judicial no es no es cosa concluida todavía, dijo que el gobierno federal no va a desacatar el mandato judicial, pero buscarán los mecanismos legales para revertir los efectos de la medida porque se trata de un caso que afecta la salud pública.

“Son muchos intereses. O sea, yo no sé cómo los empresarios que promueven esto no piensan en el prójimo, son hasta religiosos algunos, cómo producir algo que les hace daño a los semejantes, a sus hijos, a sus nietos, todo por la ambición al dinero”, reprochó.

Enseguida, recuerdo que la Secretaría de Salud federal considera que los cigarros electrónicos son dañinos y que no se debe de permitir la importación y distribución del producto.