"Una mujer en la cárcel", la nueva cuenta de YosStop para compartir historias de reclusas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres meses y medio de estar presa en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla por posesión de pornografía infantil, la exyoutuber YosStop encontró la manera de seguir siendo “influencer” en Instagram donde abrió una cuenta llamada “Una mujer en la cárcel” para que las reclusas cuenten sus historias.

Con la ayuda de su pareja Gerardo González, Yoseline “N”, conocida como “YosStop”, compartió el 16 de octubre la primera carta de una reclusa y un texto escrito por ella:

“¿Hay algo peor que la cárcel?”, se preguntó y agregó que ella pensaba que no había nada peor que perder a un ser querido, después de que murió su papá. “Y luego pasó esto”.

Contó que una amiga quiso consolarla diciéndole que ya no hay nada peor y eso la hizo reflexionar respecto de que debe haber cosas peores que no se quiere ni imaginar y que no le gustaría vivir.

“Para mí, esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. Por eso quiero amplificar la voz de las mujeres en la cárcel”, indicó.

Luego la influencer dijo que dejaba una carta de una reclusa y firmó su mensaje como “una mujer en la cárcel”

Su novio, quien hizo la publicación, señaló que decidieron abrir una cuenta nueva dedicada a compartir las reflexiones de las reclusas “para aprender juntos” y dio un correo electrónico para que envíen foto de su carta contando su historia: unamujerenlacarcel@gmail.com

No se sabe cómo enviarán estas cartas a ese correo electrónico porque los celulares y sus cargadores son algunos de los objetos prohibidos en la prisión.

Hasta el momento solo esta publicada una carta de una reclusa que no quiso dar su nombre, pero quien relató que su momento más difícil en la vida es haber padecido una fuerte adicción a las drogas. La carta se titula “Esclava de las drogas”.

“Una prisión mental y durante mucho tiempo en mi vida fui prisionera mentalmente y privé a mi ser, a mi cuerpo y a mi espíritu de muchas cosas, acciones y delitos que, cotidianamente, se deben hacer. Fui esclava de las drogas, de una en particular, de la más nefasta, cruel, dominante y miserable que pude traer a mi vida, el ‘crack’.

“Viví para ella, despertaba para ella, me alimentaba de ella, es una droga que me robaba mis deseos de disfrutar una comida, de una buena ducha, de mí felicidad”.

Relató que, pese a estar encarcelada, el ya no ser adicta la hace sentir dichosa porque puede sonreír, sentir, pensar, comer, dormir, sentirse viva.

Apenas el 14 de octubre, Gerardo González publicó otra reflexión de la mujer que había descubierto el hábito de la lectura y aseguró que se había desintoxicado de la adicción al internet.

En un mensaje de voz de 1:18 minutos, Yoselin “N” criticó a quienes la escucharon por qué no leían, no estudiaban, no aprendían algo nuevo para crecer intelectual y espiritualmente.

“No saben qué maravilloso ha sido desintoxicarme de la adicción al internet y profundizar en el mundo de los libros. ¿Por qué no quieren leer? Eso es precisamente lo que nos hace falta en sociedad y cómo humanos. ¿Por qué no quieren estudiar? Saber más. Crecer intelectual y espiritualmente”.

Por eso, invitó a sus escuchas a que lean lo que quieran, lo que les interese, les motive o solo les provoque curiosidad.

“Cultiva tu mente. Dales oportunidad a los textos. Ábrete a la experiencia de aprender algo nuevo todos los días y ser una mejor versión de ti. Gracias por su apoyo. Los amo. Les mando besos y abrazos”, recomendó.

¿Porqué está presa YosStop?

El 3 de marzo, Yoselin “N”, de 30 años, fue denunciada por Ainara por los delitos de pornografía infantil y violación equiparada, por haber publicado, el 22 de agosto de 2017, el video “Patética Generación”, en el que mencionó que Ainara, quien tenía 16 años, se volvió famosa porque “en una peda” se dejó meter una botella de Champagne Moët por la vagina”. Asimismo, mencionó haberlo recibido, reproducido y tenerlo almacenado.

El caso escaló cuando la youtuber utilizó el video para burlarse de Ainara, a quien calificó como puta y la revictimizó culpándola de los hechos.

La denuncia fue interpuesta por el despacho Schütte y Delsol Gojon Abogados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por los delitos de violación equiparada y pornografía infantil, contra Nicolás B, Carlos R, Julián G, Axel A, Patricio A y Yoseline H por los delitos de pornografía (infantil) y violación equiparada cometidos en contra de Ainara S.

Va denuncia completa(testada). Exhortamos a la @FiscaliaCDMX a realizar una investigación con debida diligencia y perspectiva de género.https://t.co/gfJtJSkveR



Agradecemos a Ainara su confianza y @femxfem1 por referirnos el asunto para integrarlo a nuestra práctica probono. pic.twitter.com/iX0O0XSWbk — Schütte y Delsol Gojon Abogados (@SchutteyDelsol) March 4, 2021

Por este delito, Yoselin “N” está presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla desde el 19 de junio de 2021.