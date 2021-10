Con mínimas modificaciones, mayoría morenista saca adelante la Miscelánea Fiscal; va al Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el reloj legislativa en contra y atemperados ya los ánimos, la mayoría morenista y su aliados lograron sacar adelante la noche de ayer la miscelánea fiscal con mínimas modificaciones.

Así, luego de 30 horas de debate y con 274 votos y 220 en contra (PAN, PRI, PRD y MC) el proyecto de reforma al Código Fiscal de la Federación será enviado este jueves al Senado para su probable ratificación.

En el dictamen aprobado se mantiene el límite en las deducciones a las donaciones que pueden hacer personas físicas a las organizaciones de la sociedad civil, lo que provocó una trifulca la madrugada del miércoles en la tribuna del pleno, por la que tuvo que decretarse un receso.

El límite de las deducciones será del 15% del total de los ingresos anuales de una persona, con lo que se integra en ese porcentaje el 7% de deducciones por concepto de donativos, que se sumaba al 10% de aportaciones al retiro y al 15% de otros gastos.

Además, incorpora la modificación al Código Fiscal para que los mayores de 18 años estén obligados a generar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque no serán sancionados económicamente en caso de no hacerlo -hasta 11 mil pesos- y por lo tanto, no rendir declaraciones fiscales si no tienen actividad económica.

También se aprobó la eliminación de transitorios en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, relativas a las cuotas aplicables a los combustibles automotrices para dar un estímulo y compensar un eventual aumento en el precio de las gasolinas.

El dictamen contiene modificaciones a las leyes del Impuesto Sobre la Renta; del Impuesto al Valor Agregado; del Impuesto sobre Producción y Servicios, del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación, entre otras legislaciones.

Asimismo, se aprobó el aumento de 300 a 900 mil pesos el tope para no pagar el Impuesto Sobre la Renta en el caso de las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

Al defender el proyecto de Ingresos del próximo año, el secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, destacó que por cuarto año consecutivo se cumple la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no aumentar impuestos ni crear otros.

“La política tributaria del gobierno no significa inmovilidad: para 2022 se impulsa la simplificación administrativa y se combate la evasión y elusión fiscal, para que nunca más se dé trato de privilegio a los grandes contribuyentes que obtuvieron beneficios y condonaciones inmorales”, expresó.

La sesión de ayer fluyó sin contratiempos como en la víspera después de que los coordinadores de Morena y Acción Nacional (PAN), Ignacio Mier y Jorge Romero, respectivamente, definieron un pacto de no agresión, y con el PRI decidieron reducir tiempos y participaciones en tribuna, para acelerar las votaciones.

Dicho acuerdo no sólo influyó en el tiempo –la miscelánea fiscal se avaló después de 30 horas de discusión–, sino en la convocatoria para este jueves a una sesión solemne con motivo del bicentenario de la Armada de México, que la Cámara no podía posponer.

Quince minutos antes de las 11 de la noche de este miércoles, finalmente el pleno aprobó la miscelánea fiscal con sólo seis cambios y la mayoría aceptará hoy otro en la Ley de Ingresos, para obligar a estados y municipios a enterar a la Tesorería los subejercicios del presupuesto 2021, incluyendo intereses.

El coordinador de Morena en San Lázaro celebró la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022 y aseguró que su compromiso es con la población mexicana “sin privilegios para nadie”.