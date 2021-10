El IFT responde a AMLO: ya fue otorgada la prórroga de la concesión de Telmex en 2016

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno renovará la concesión a Telmex de Carlos Slim, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aclaró que la prórroga de concesión de Teléfonos de México fue otorgada, por el organismo autónomo en 2016 y no hay forma de negarla.

En un comunicado, el regulador precisó que el pasado 1 de diciembre de 2016, el pleno del Instituto resolvió, conforme a sus atribuciones constitucionales, aprobar la solicitud de la prórroga de concesión presentada por Telmex por 30 años a partir del 11 de marzo de 2026, tras acreditar que cumplió los supuestos previstos en la ley para este procedimiento.

“En aras de abonar a la certeza jurídica en el sector de las telecomunicaciones, se hace pertinente dejar claro que lo expresado por el C. presidente no corresponde a los hechos ni al marco legal aplicable, toda vez que la solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay posibilidad de negarla, por lo que lo único que está pendiente es la entrega del título de concesión, previo establecimiento de condiciones por el IFT”, dijo.

En la resolución, que es pública (https://rpc.ift.org.mx/vrpc/pdfs/53287_170120212221_2134.pdf), el IFT determinó que en el primer trimestre de 2023 entregará el título de concesión a la empresa debido a que en 2016 no se tenía certeza de cómo evolucionarían las condiciones del mercado y los efectos que generaría la regulación asimétrica a la que está sujeta Telmex, como agente económico preponderante, en los siguientes años.

También, el organismo explicó a la opinión pública que es su facultad exclusiva, según el artículo 28 de la Constitución, otorgar y prorrogar las concesiones de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y no del presidente.

Además, el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), señala que entre las atribuciones del IFT se encuentra: “Otorgar las concesiones previstas en esta Ley y resolver sobre su prórroga, modificación o terminación por revocación, rescate o quiebra, así como autorizar cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones".

El IFT manifestó que, conforme al marco legal vigente, a partir de la reforma constitucional de 2014, en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, para el otorgamiento de la prórroga en favor de Telmex, se contó con la opinión técnica no vinculante del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“En este sentido, en la resolución por la que el Pleno del IFT autorizó la prórroga de vigencia de la concesión de Telmex, se establece que será hasta el primer trimestre del año 2023 cuando este Instituto entregue a dicha empresa el título de concesión que corresponda, una vez que se determinen las condiciones técnico-regulatorias a las que quedará obligada, las que serán resueltas exclusivamente por el IFT”, apuntó.

El Instituto también refiere que la solicitud de prórroga por parte de Telmex fue presentada el 7 de marzo de 2016, esto es dentro del año previo al inicio de la quinta parte de la vigencia de la concesión, conforme lo prevé el artículo 113 de la LFTyR.

“Como consecuencia de lo anterior, este órgano autónomo emitió la resolución correspondiente a dicha petición, en estricta observancia del plazo establecido para tales efectos en el propio dispositivo legal ya señalado”, aseguró.