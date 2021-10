AMLO: en México hay un sector de la sociedad que mantiene un pensamiento racista y conservador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que existe un sector de la sociedad que mantiene un pensamiento racista y conservador en México, donde incluyó a políticos e intelectuales.

“Pues sí, es toda una corriente de pensamiento. Cuando hablo de (Gabriel) Quadri o, de (Felipe) Calderón, o de (Carlos) Salinas, o de Diego (Fernández), de (Vicente) Fox, etcétera, etcétera, pues no estoy obcecado en cuestionarlos a ellos; es que, así como ellos piensan --y son libres, y también esto aplica para los periodistas e intelectuales, académicos--, así piensan muchos”, indicó.

En la conferencia mañanera, un reportero pidió la opinión del mandatario por el caso del vendedor de cursos de superación personal, Carlos Muñoz, quien denigró a un trabajador durante una charla pagada en un hotel de la Ciudad de México.

El presidente López Obrador rechazó el discurso de Muñoz y señaló que se trata de “un pensamiento extendido, histórico, que viene de lejos, es el pensamiento conservador”.

Luego manifestó que esta postura conservadora tiene un fundamento: “O sea que ‘unos nacen para hacer fortuna, son afortunados, y otros para vivir en la pobreza, esa es la ley de la vida’. Es un poco esto que estás planteando”, dijo.

“Pero no es esta persona, o sea, es mucha gente que piensa así y se alimenta de este discurso, y pueden hasta pagar para irlos a ver o a escuchar, y se sienten muy bien, pero está en todos los niveles”.

Y destacó el caso del excanciller mexicano Jorge Castañeda, quien llamó “arrabaleros” a los habitantes del poblado de Putla, Oaxaca.

También recordó al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien cuando recibió a un grupo de indígenas, se burló de ellos por sus orígenes y su cultura.

“Está demostrado que no hay razas científicamente, hay culturas, y cómo, si no hay razas, se va actuar de manera racista, es un absurdo que tiene que ver con este pensamiento conservador de buscar ser superiores, a eso me refiero cuando hablo de ‘aspiracionismo’. No es para ofender a nadie”.

Finalmente mencionó que la mayor reserva de valores culturales, morales y espirituales está en los pueblos y en las familias, no en la academia, ni en los medios de comunicación, mucho menos en la política.

“Si no fuera así, no tuviésemos esa gran reserva de valores culturales que heredamos de grandes civilizaciones. Quién sabe qué sería de México, si lo que nos ha ayudado a enfrentar todas las calamidades han sido la cultura y el predominio de las grandes civilizaciones”.