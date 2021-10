AMLO minimiza venta de niñas en Guerrero: "no es la regla en comunidades"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Durante su vivista por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la venta de niñas "no es la regla", pues en la región y las comunidades "hay muchos valores culturales, morales, espirituales".

Durante el anunció el Plan de apoyo a Guerrero en Chilpancingo de los Bravos, el mandatario minimizó los casos de prostitución o ventas de niñas en comunidades por usos y costumbres en Guerrero y otros estado del país.

“Ahora que fuimos a La Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera, de quienes no conocen las comunidades ni conocen de las culturas, de los pueblos la pregunta que me hacían es ‘¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?’ No, no vengo a ver eso porque eso no es la regla”, dijo el presidente.