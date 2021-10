AMLO descarta negociar con la oposición cambios al presupuesto 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No se pueden quitar recursos al pueblo ni se puede detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la oposición en el Congreso de la Unión que anunció modificar la iniciativa de Presupuesto de Egresos del gobierno federal.

Incluso, descartó negociar con la alianza opositora conformada por el PRI, PAN y PRD, argumentando que eso es “politiquería”.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que desde hace 20 años, su administración en la Ciudad de México comenzó a implementar programas sociales en beneficio de adultos mayores, personas con discapacidades físicas y jóvenes.

“Entonces, necesitamos esos recursos para la gente, eso se contempla en el proyecto de presupuesto”, dijo y remató:

Por ello, afirmó que su gobierno no engaña a nadie y recordó que fue una promesa de campaña, la aplicación universal de los programas sociales para beneficiar a sectores vulnerables de la sociedad.

“Nosotros no engañamos a nadie. Desde hace muchos años, y desde luego en la campaña, dijimos que se iba a aplicar una política económica nueva, que íbamos a hacer un lado la política neoliberal, entonces estamos actuando en consecuencia”, refirió el mandatario.

Dijo que entiende que sus adversarios se opongan a la nueva política social del gobierno federal y la construcción de proyectos como el aeropuerto de Santa Lucia, el Tren Maya y el Transístmico que conecta el golfo de México con el océano Pacífico.

“Yo entiendo que los conservadores, pues no quieran estos programas, porque ellos, en vez de fortalecer el ferrocarril como medio de comunicación, lo cancelaron y también pues que no quieren que se haga el aeropuerto de la Ciudad de México porque están molestos, porque no pudieron hacer la transa de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, se les fue la oportunidad de hacer negocios”, aseguró.