AMLO sobre las listas de Claudio X : es parte de la desesperación, los domina el afán autoritario

Ezequiel Flores Contreras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus opositores, políticos y empresarios, no tienen vocación democrática y los domina el afán autoritario.

Incluso, exhibió un mensaje en Twitter del empresario Claudio X. González, quien pidió “tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración”.

Al respecto, el mandatario recordó que el padre de Claudio X. González fue quien impulsó una campaña de desprestigio en su contra en la elección presidencial de 2012.

“Impulsó la guerra sucia, había mensajes en contra de nosotros hasta de Sabritas en la televisión, en ese entonces llegó a decir el papá de Claudio que, si no ganaban por la buena, no descartaban lo que se hizo en Chile en 1973, entonces no es no es nuevo”, expresó en la conferencia mañanera.