Así reaccionó la modelo Tania Ruiz tras polémico video junto a Peña Nieto en Roma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de viralizarse la imagen en la que aparece con el expresidente Enrique Peña Nieto saliendo de un hotel en la ciudad de Roma, Italia, la modelo Tania Ruiz afirmó que ella vino a esta vida a ser feliz y no a complacer a nadie más.

En un mensaje escrito que subió a sus historias de Instagram, añadió que la vida es cada instante, cada momento, y que a quien le desee el mal, ella le desea el bien porque cada quien ofrece lo que tiene.

Prosiguió: “Sabemos lo que somos y tú eres una gran persona, sólo enfócate en ver lo positivo. Si no puedes ser feliz con pocas cosas, menos con muchas cosas. Quiere lo que tienes. Naciste para ser feliz, no perfecto”.

Sin personalizar, la rubia mujer nacida en San Luis Potosí agregó que “puedes pensar en el qué dirán, pero puedes pensar en ti primero y, créeme, serás más feliz”.

Y remata: “Vive tu vida y no la que otros quieren que vivas. Nadie puede dar lo que no tiene, ni predicar lo que no vive”.

Aquí el mensaje completo que concitó simpatías entre los usuarios de la red social:

Foto: IG Tania Ruiz

El domingo 24, el expresidente Peña Nieto fue tendencia en redes luego que una usuaria de Twitter difundió fotografías y videos del priista saliendo, junto con Tania Ruiz, del lujoso Hotel de la Ville, en Roma, Italia.

En un fragmento, la mujer que videograba la acción grita al priista: "el ratero ya se va", publicación que generó una ola de reacciones en las propias redes sociales.