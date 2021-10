Mariana Moguel a Sheinbaum: Deje de actuar como mensajera de AMLO en caso de Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una serie de mensajes publicados en sus redes sociales, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, criticó las declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien preguntó si realmente conoce la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la exsecretaria de Desarrollo Social, y exigió que no se convierta en “mensajera” y tampoco en juez.

“¿Conoce usted acaso la carpeta de investigación? Me parece que no, ya que en ella no existe una sola palabra que haga referencia a la estafa maestra. ¿Sabe que a mi madre no se le ha comprobado ningún delito? ¿Conoce usted el Sistema de Justicia Penal?”, dice uno de los mensajes que escribió desde la tarde y hasta la noche.

Lo anterior, luego de que Sheinbaum respaldó este lunes las acusaciones contra Robles que la mantienen en prisión preventiva, y rechazó que se trate de una “venganza política” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que le pregunten a la ‘Estafa Maestra’, inclusive fueron sus propios aliados quienes la denunciaron y ella fue parte de eso”, dijo.

Mariana Moguel cuestionó a la jefa de gobierno e incluso le dijo que teniendo una hija debía imaginar el dolor que causa tener una madre en la cárcel.

“Usted que tiene una hija, debería imaginarse al menos el dolor de ver a una madre inocente en prisión, como las miles que están en centros penitenciarios, con pruebas fabricadas y sin sentencia”.

Y le pidió no ser mensajera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“@Claudiasheindeje de actuar como mensajera. Me sorprende que se despoje de su investidura como Jefa de Gobierno al opinar sobre un proceso del que estoy completamente segura que desconoce, el de mi madre @Rosario_Robles_

“Usted no es juez, y violenta el principio de presunción de inocencia por el que lucharon las fuerzas democráticas. Usted de facto sentencia a una mujer que está injustamente privada de su libertad”.

Y retó: “Si usted tiene pruebas contra mi madre preséntelas y no emita sentencias previas ni juicios de valor de asuntos que no son de su competencia. Usted está obligada a respetar la separación de poderes, el Estado de Derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Por cierto nada dice usted de la solicitud que hizo mi madre sobre la falta de mastografías y colposcopías en Santa Martha. ¿Va a tomar alguna medida?”.

Sobre este último tema, Sheinbaum fue cuestionada la tarde de este lunes, a lo que respondió:

“Bueno, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con salud; como ustedes saben, llevamos más de año siete meses en pandemia y se hizo un trabajo muy importante para que no hubiera contagios dentro de los penales de la Ciudad de México. Entonces, vamos a revisarlo, pero ahí está el caso público”.