Slim ya ordenó el retiro de la frase "Todo México es territorio Telcel", asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el empresario Carlos Slim ya ordenó el retiro del slogan “Todo México es territorio Telcel”.

El Ejecutivo precisó que, en un encuentro con Slim, le dijo que la frase no era precisa, pues en los recorridos que ha realizado por diferentes pueblos, ha detectado que en muchos de ellos no hay señal.

“Le dije que no era cierto porque yo ando en los pueblos y no hay señal (…) y dio la orden que quitaran el comercial; cuando menos hay que reconocer que se actuó con honestidad”, declaró ayer, en una gira por Guerrero.

El presidente reconoció que ha sido difícil llevar internet a todos los rincones del país, como prometió en campaña, porque aún no hay tecnología capaz de hacerlo.

Se ha engañado a México y al resto del mundo con “mucha propaganda sobre el avance tecnológico”, pero en los hechos es muy poco el avance, dijo.

“No es por falta de recursos, es que aún no hay tecnología. Hablan y hablan, pero en los hechos no hay tecnología, pero tenemos que resolver como sea, hay que cumplir para que en todos los lugares se pueda hablar por telefonía móvil o contar con internet porque no hay”, soltó el Ejecutivo.