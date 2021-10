AMLO asegura que no pasará a la historia como un "presidente mediocre"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre, no”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador y convocó a participar en la consulta de revocación de mandato de marzo próximo para decidir si continua en el cargo o se retira.

Dijo que espera que la votación alcance el 40% de la participación ciudadana para que el resultado de este ejercicio de democracia participativa, sea vinculatorio, es decir, “legal completamente”.

“Pero si no se llega al 40 y yo pierdo, me voy, porque yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente, no voy a estar aquí de florero, de adorno”, aseguró.

En la conferencia mañanera, el mandatario advirtió que su gobierno aspira a transformar la vida pública en el país de forma pacífica y advirtió que en este propósito: “no vamos a dar ni un paso atrás, no hace falta la violencia”.

“No se puede gobernar un país, transformarlo, si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política. Decía Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada’, y no estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre, no”, refirió AMLO.

Dijo que si la mayoría de la población decide que él no continúe en la presidencia, se va a retirar del cargo porque eso significará que no solo es el rechazo hacia su persona, sino al proyecto de nación que impulsa denominado Cuarta Transformación

Por ello destacó que la consulta de revocación de mandato es un proceso legal y pacífico que servirá para dirimir diferencias con sus opositores políticos.

“Aunque no se llegue al 40% de votación, porque van a bloquear para que la gente no participe y no se alcance el 40%, ya lo están planteando, dicen: ‘Nos estamos preparando para el 24’, pero ¿por qué hasta el 24?, ¿por qué no en marzo?”, retó AMLO.

Incluso, advirtió que está observando pleitos entre la alianza opositora.