Choque de Morena y PAN en el Senado: Si Anaya hubiera ganado... ¿Peña estaría preso?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Si Ricardo Anaya hubiera ganado”… Con esa hipótesis se enfrentaron morenistas y panistas durante el debate de la Miscelánea Fiscal 2022 en el Pleno del Senado.

Si Anaya hubiera ganado se estarían aumentando impuestos a los más pobres, dijo César Cravioto, de Morena. Mientras que Xóchitl Gálvez, del PAN, insinuó que con Anaya el expresidente Enrique Peña Nieto estaría en la cárcel.

El primero en instalar la idea de un gobierno del excandidato presidencial del PAN fue Cravioto, quien pidió a senadoras y senadores imaginar qué se estaría discutiendo como parte del paquete fiscal 2022, en la sesión ordinaria de la Cámara Alta, de ser Ricardo Anaya o José Antonio Meade el presidente de México.

“Imaginen por un momento que hubiera ganado Anaya o Meade, en el 2018, hoy estaríamos discutiendo, en este Senado, si se incrementa el IVA a alimentos y medicinas o estaríamos discutiendo si se endeuda el país por decenas de miles de millones de dólares por el tema de la pandemia”, dijo el legislador morenistas.

Luego Cravioto prosiguió: “Hoy, estaríamos discutiendo si se grava a los más pobres, porque el boquete que nos hubiera dejado la pandemia con unos gobiernos que derrochan y derrochan dinero necesitaban cubrir justamente ese boquete, pero afortunadamente el pueblo de México fue sabio y votó por un gobierno que ni derrocha dinero ni le carga la factura a la gente más necesitada”.

El discurso de Cravioto fue respondido por la senadora Xóchitl Gálvez, quien aprovechó también para criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Si hubiera ganado Anaya, México sería uno de los líderes mundiales”.

La senadora fue interrumpida. Apenas comenzó a hablar fue abucheada por integrantes de la bancada de Morena.

“A ver, ¡yo los dejé hablar! ¿Se callan, por favor?”, reclamó y luego siguió: “México sería uno de los líderes mundiales en generación de energía limpia y el precio de la electricidad se hubiera reducido, en pocas palabras: energía limpia y barata”.

“No hubieran fallecido 438 mil personas por covid, 286 mil oficiales y 151 mil en exceso de mortalidad que levantó el Inegi. Se hubiera fortalecido el sistema de salud. No hubiera 15 millones de personas más que hubieran dejado de tener este servicio. El país no estaría militarizado y no habría pacto de impunidad con el crimen organizado”, añadió.

“Tengan la certeza que el hijo de Manuel Bartlett no hubiera vendido ventiladores a tres veces su valor al Seguro Social y seguramente varios políticos estarían en la cárcel y no andarían paseándose por hoteles de lujo”, también manifestó, en evidente referencia a Peña Nieto.