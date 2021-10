Convocan a paro en la UNAM contra las críticas de AMLO; le exigen disculpa pública

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Las luchas estudiantiles en la UNAM, que desde 1929 han consistido en exigir la autonomía universitaria, combatir las reformas para que fuera de “élite”, protagonizar el movimiento de 1968 e impedir el aumento de cuotas, se transformaron esta vez en la petición de una disculpa pública por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una imagen que circula por las redes muestra el escudo de la UNAM con su logo: “Por mi raza hablará el espíritu” y la exclamación: “Juntos venceremos”, junto a tres demandas: “respeto a la autonomía, disculpa pública y aumento de presupuesto”. Dicho paro sería de 48 horas, programado para el 4 y 5 de noviembre, después de Día de Muertos.

La disculpa pública la están exigiendo un día después de que López Obrador dijo que la UNAM se había “derechizado desde que empezó el periodo neoliberal”.

Desde las redes sociales, con los hashtags #UNAMHUELGAGENERAL y #UNAMSOCIAL, los estudiantes lanzaron la convocatoria que dividió las opiniones de los usuarios entre quienes se sorprendieron porque la UNAM se irá a paro “por lo que dijo López”, hasta a quienes les pareció increíble que el presidente “se haya metido” con la máxima casa de estudios.

“Se mueve en redes esta imagen sobre un supuesto paro en @UNAM_MX. Cuántas veces dejé de ir a la universidad por paros de ‘estudiantes’, quienes ni credencial tenían, pero eso sí, bien aguerridos con ‘la causa’”, escribió un usuario.

Otros se burlaron, unos más recordaron la huelga estudiantil de 1999 contra el aumento de cuotas, que duró nueve meses y que derivó en una campaña contra los estudiantes, que decía que entre los requisitos laborales estaba que “no se aceptan egresados de la UNAM”. Hay también quienes comparan los hechos recientes con lo sucedido en 2012 con el movimiento #YoSoy132.

También otros criticaron que, quienes paran labores seguido, no son ni el 1% de la comunidad universitaria: “En la Facultad de Ingeniería, el asunto ni siquiera es tema de conversación”.

Muchos negaron que se estuviera convocando a paro de labores en la UNAM, pues quienes comparten la imagen no tienen idea de cuándo termina el semestre.

¿Qué dijo López Obrador?

El 21 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la UNAM, se volvió individualista y defensora de los proyectos neoliberales.

“Perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo”, señaló.

En la conferencia mañanera del 25 de octubre, al criticar que el diputado panista Santiago Creel imparta derecho constitucional en la UNAM, López Obrador se quejó de que esta institución se ha derechizado desde que empezó el periodo neoliberal.

“Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM se pusieron también enojadísimos. Apenas si los testereé, les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro de que, eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal, se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores”, señaló.

Recordó que esto empezó cuando quisieron alzar las cuotas de inscripción en la UNAM que es pública y gratuita, en 1999.

“Nosotros ni podíamos ir. Me acuerdo de que, en el 2000, que era yo candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México acompañé al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas –que era candidato presidencial—y nos organizaron una celada con porros, porque la UNAM estaba dominada por lo más retrógrada que había y sigue existiendo. Y se enojan porque digo que se derechizó, y esto de tiempo atrás”, reiteró.

También contó que uno de sus hijos –no mencionó cuál—, estaba tomando clases de ciencia política y un maestro, sin saber que era su hijo, dijo que tenía información de que uno de sus vástagos tenía grúas y tenía la concesión del gobierno. “Todos sus amigos se empezaron a reír, porque el maestro no sabía que ahí estaba mi hijo”, contó.

Su hijo pidió la palabra para responderle: “’Pues yo respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto y le pido que si no tiene pruebas ofrezca una disculpa, si no presenta las pruebas, porque ni yo ni mis hermanos estamos metidos en negocios’. Y a la siguiente clase, la siguiente semana, ofreció disculpa”, añadió.

Las batallas de la UNAM

En 1929 se gestó el movimiento estudiantil para conseguir la autonomía de la UNAM y los estudiantes se dividieron en dos bandos muy confrontados por sus posiciones políticas entre seguir con el régimen heredado por la Revolución Mexicana frente a un proyecto de educación socialista.

“Se forjaron dos tradiciones estudiantiles de largo aliento: la conservadora y la popular”, escribió Imanol Ordorika, un líder estudiantil de otra época, en su ensayo Violencia y porrismo en la educación superior en México.

En 1958 se fueron a huelga por 2 semanas por la necesidad de los estudiantes de Derecho por ocupar un lugar en la sociedad de alumnos, el alza en las tarifas del transporte en Monterrey, el descontento de camioneros y la lucha magisterial.

En 1966, una reforma al reglamento interno de exámenes propició una huelga estudiantil encabezada por los alumnos de la Facultad de Derecho, con el apoyo de otros planteles, quienes demandaron la renuncia de su director Ignacio Chávez y la derogación de un artículo de la Ley Orgánica que facultaba a las autoridades a expulsar a los alumnos, lo que finalmente sucedió.

En 1968 encabezaron el movimiento estudiantil después de que la policía interviniera en un enfrentamiento entre estudiantes de una vocacional del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la preparatoria particular Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM.

El 26 de julio, el gobierno reprimió a los estudiantes, allanó el local del extinto Partido Comunista Mexicano (PCM), detuvo a sus dirigentes y enfrentó a policías con estudiantes hasta el 30 de julio. El 2 de julio de ese año, la UNAM, el IPN, la Escuela Nacional de Maestros, la ENAH y la Universidad de Chapingo formaron el Consejo Nacional de Huelga.

El conflicto estudiantil escaló y permeó en la ciudadanía a nivel nacional, y culminó con la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

En 1987 se creó el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), como parte de un movimiento estudiantil contra una serie de reformas que quería realizar el entonces rector Jorge Carpizo, como aumentar las cuotas estudiantiles, eliminar el pase automático del bachillerato a la licenciatura e imponer un modelo único de evaluación para los alumnos.

Para muchos, las reformas aprobadas el 11 de septiembre de 1986 eran una amenaza por “elitizar” a la UNAM, dejando sin educación superior a estudiantes de escasos recursos.

Durante nueve meses, entre 1999 y el año 2000, se gestó otro movimiento estudiantil que creó el Consejo General de Huelga (CGH) contra el aumento de cuotas estudiantiles, que terminó con la salida del rector Francisco Barnés de Castro y la entrada de la entonces Policía Federal Preventiva a la UNAM en febrero del 2000.

En el año 2012 se formó el movimiento estudiantil #YoSoy132 en redes sociales, pero no inició en la UNAM, sino en la Universidad Iberoamericana que protestó por la presencia del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. La UNAM y el IPN se sumaron al movimiento.

Desde 2018, la UNAM ha realizado paros “simbólicos” de labores; algunas personas encapuchadas han tomado las instalaciones contra la violencia machista dentro de las aulas, algunos profesores han sido expulsados por acosar a sus alumnas, incluyendo menores de edad en preparatorias y colegios de ciencias y humanidades y también durante las clases en línea, tras la pandemia de coronavirus.

Otras protestas han sido reprimidas por “porros” que han atacado el edificio de la Rectoría de la UNAM cuando los alumnos han protestado por irregularidades administrativas y han enarbolado una bandera antigua: “¡Fuera porros de la UNAM!”