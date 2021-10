Dan plazo a Gloria Trevi para comparecer personalmente en su demanda de amparo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La cantante Gloria Trevi recibió del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México un plazo de tres días para que comparezca personalmente y presente documentación original para ratificar la demanda de amparo que promovió contra actos privativos de la libertad, o cualquier orden de aprehensión y su ejecución que haya librado algún juez de control a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La juez Luz María Ortega Tlapa advirtió a la cantante que si no cumple o de no presentar ante dicho juzgado en el plazo concedido, el recurso se tendrá por no presentado.

En el resolutivo que se publicó en estrados judiciales, la juez Ortega señaló que en la ampliación de la demanda de amparo, observó que la firma de la cantante difiere de la que consta en el documento inicial, por ello requirió a la promovente que acuda personalmente a entregar los documentos originales.

En semanas pasadas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia para que la FGR investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la denuncia de la UIF que se presentó el pasado 8 de septiembre, las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005.

En la querella se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.