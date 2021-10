Falso, que la FGR pidiera a Rosario Robles inculpar a Videgaray, dice su exabogado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exabogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, aseguró que ningún funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la extitular de Sedesol y Sedatu inculpar al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en el presunto desvío de recursos públicos que se cometió con la llamada “Estafa Maestra”, como sostuvo la exsecretaria de Estado en una entrevista concedida a El Universal.

En entrevista con Proceso para responder a las acusaciones de Robles Berlanga, el penalista aseguró que el nombre de Videgaray surgió de la propia Rosario cuando hablaron por primera vez en el penal femenil de Santa Martha sobre la posibilidad de negociar un criterio de oportunidad con la FGR.

Explicó que de no ser por la petición expresa de Robles para buscar una salida negociada con la FGR, no habría tenido ninguna participación en su defensa, por lo que sus declaraciones en el sentido de que se le propuso inculpar a Videgaray "son falsas" y podrían considerarse “un acto de desesperación” ante la resolución de un juez de Control que le negó la libertad condicional durante el proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión.

"Ese primer día que fue cuando di la primera conferencia de prensa fuera del reclusorio de Santa Martha, ella (Rosario) me dice: sí tengo información suficiente y contundente en contra de Luis Videgaray, sobre todo por los compromisos adquiridos para los pagos de campaña de 2012, donde después se obtuvieron recursos por parte del Estado para dar pagos de esos compromisos adquiridos", sostuvo el litigante.

Agregó que a raíz de estas revelaciones que le hizo Rosario Robles accedió a formar parte de su defensa en la causa penal que tiene abierta por delincuencia organizada, donde presuntamente existe una orden de aprehensión en su contra que fue revelada por el diario Reforma, pero no ha sido notificada formalmente a la defensa de Robles Berlanga.

"En ese tenor es donde yo accedo a tomar para esta parte la defensa de Rosario, donde voy trabajando con promesas... aunque la Fiscalía básicamente trata de buscar la figura, a petición de ella, para que se pudiera buscar este criterio de oportunidad, ese testigo colaborador o lo que pudiéramos configurar jurídicamente; ante esas circunstancias en particular es que a mí me dan acceso para poder intervenir (en la carpeta de investigación), ¿si no cuál hubiera sido el objeto de mi intervención?", enfatizó.

El abogado Sergio Arturo Ramírez aseguró que aun cuando se separó de la defensa de Rosario Robles, no tiene nada en su contra, pero también advirtió que mientras él participó en esa defensa, las circunstancias eran distintas.

"Yo de verdad no tengo nada en contra de la señora, lo único fue que al final me doy cuenta de que por alguna circunstancia en particular que no quiso mencionar, ya no quiere colaborar con la Fiscalía para entrar dentro de esta figura de testigo colaborador y es entonces que yo precisamente decido retirarme. Porque la única función que tenía yo dentro del asunto era lógicamente ayudarla a poder encontrar esta figura del criterio de oportunidad para que le pudieran dar los beneficios que la Fiscalía les ha otorgado a otros imputados", manifestó.

El abogado penalista explicó que, a pesar de la negociación, la exfuncionaria del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto nunca quiso entregar una declaración escrita sobre la responsabilidad de Videgaray en la “Estafa Maestra”, por lo que decidió dejar el caso.

--¿Entonces en esa entrevista con El Universal está mintiendo? --se le preguntó al abogado.

--Claro, por supuesto, pues quien está buscando poder obtener los beneficios del criterio de oportunidad es ella, los beneficios que te da el criterio de oportunidad no son beneficios para el Estado, son beneficios para la persona que los va a recibir. La Fiscalía no le propuso nada, quien propuso (a Videgaray) fue ella --respondió.

“Yo desde primer día le dije a Rosario: yo puedo colaborar y buscar ese criterio de oportunidad siempre y cuando el día de hoy salga de aquí del reclusorio con un nombre, el cual tú me des, el cual tú realmente puedas dar información y que pueda ser contundente para así poder tener acceso a ese criterio, y ella fue quien lo dio (el nombre), no la Fiscalía”, reviró.

Por último, manifestó que la posición actual de Rosario Robles se debe “a que ella está muy presionada, ella está muy desesperada, las cosas no han salido como ella esperaba; lógicamente que no le concedieran la libertad cautelar fue un golpe terrible para ella, emocionalmente me imagino que es una cosa pavorosa, pero Rosario lo que quiere seguir haciendo es tratar de seguir buscando un culpable de la circunstancia que está pasando ella y eso ya no es efectivo para su defensa”.