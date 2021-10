No tengo nada en contra de Rosario Robles, es un asunto que atiende la FGR: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó una vez más las acusaciones de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, en el sentido de que el proceso en su contra se trata de una venganza política.

"Es sencillo, no tengo nada en contra de ella y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República (FGR).

“Yo no odio a nadie, yo soy feliz y no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia”, atajó el mandatario.

En la conferencia mañanera, López Obrador fue cuestionado sobre la denuncia pública que hizo la secretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Enroque peña Nieto, quien asegura que es una presa política y recibe un trato diferente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien enfrenta en libertad su proceso penal.

Al respecto, el presidente López Obrador respondió:

“Eso es de la Fiscalía, no me corresponde a mí, yo no presenté ninguna denuncia, nada”, dijo y remató: