AMLO dice que busca un método para que sindicalizados elijan libremente a sus líderes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió que los líderes sindicales sean auténticos representantes de los trabajadores y no dirigentes charros que se enriquecen

Por ello, anunció que el gobierno federal está buscando un método de elección donde el trabajador de manera “libre, sin presiones y en secreto”, pueda votar por sus representantes.

Esta forma sería a través de una aplicación en su dispositivo móvil y se podría aplicar en la elección del próximo dirigente del sindicato de trabajadores de Petróleos de México (Pemex).

“Que cada quien pueda en su teléfono marcar y votar, un mecanismo sencillo, seguro, democrático, libre, para acabar con los fraudes en las elecciones de dirigentes sindicales y en todas las elecciones”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que los dirigentes del sindicato petrolero ya habían aceptado este método de selección, pero anunció que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján informará públicamente.

Comentó que en la selección de dirigentes sindicales se debe seguir todos los procedimientos, desde el lanzamiento de una convocatoria y reunir todos los requisitos que marca la ley vigente

“Se está contemplando un periodo para que sea una especie de campaña y que todos los trabajadores conozcan a los candidatos, pero sobre todo las propuestas”, refirió el mandatario.

“Porque no es el llegar al cargo y hacer lo mismo que se le cuestionaba o se le cuestiona al charrismo sindical, no es el ‘quítate tú, porque quiero yo y ahora la mochada ya la quiero recibir yo’. No, es que ya no debe de haber mochada y no debe de haber corrupción”, dijo.

Añadió que los líderes de los sindicatos tienen que ser “representantes auténticos” de los trabajadores, no líderes charros, como antes.